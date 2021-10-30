بوتشيتينو يكشف السر وراء تبديل ميسي أمام ليل

حالة من الدهشة صاحبت خروج النجم الأرجنتيني

كشف ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لباريس سان جيرمان، عن السبب الحقيقي وراء استبدال ليونيل ميسي بين الشوطين أمام ليل.

باريس كان متأخرًا بهدف دون رد في المواجهة التي جمعته بليل في الدوري الفرنسي، قبل أن يعدل النتيجة في الشوط الثاني بهدفين لماركينيوس وأنخيل دي ماريا.

خروج ميسي بين الشوطين ونزول ماورو إيكاردي في الوقت الذي كان باريس فيه متأخرًا، أثار حالة من الجدل، ليخرج بوتشيتينو لتوضيح الأمور.

ماذا قال مدرب باريس عن خروج ميسي؟

المدرب الأرجنتيني قال في تصريحات صحفية بعد المباراة:"إنه إجراء احترازي، علينا الانتظار لرؤية ما سيحدث، لقد تحدثنا مع الطبيب وأكد أنها ليست مشكلة كبيرة وسيكون جاهزًا للمباراة القادمة".

وعن ما إذا كان اللعب بإيكاردي كمهاجم يناسب الفريق بشكل أكبر:"لا أعتقد أن هذه كانت المشكلة في الشوط الأول، ليل يعرفنا جيدًا ولم نكن جيدين بما فيه الكفاية لمساعدة لاعبينا الهجوميين من أجل التحكم في المباراة، لذلك لا أعتقد أنه لاعب واحد أو مركز يغير كل شيء".

وتابع:"بشكل عام أعتقد أننا كنا نستحق الفوز، خيار اللعب بدفاع مكون من ثلاثة لاعبين يمكننا التكيف عليه مع التمتع بالمرونة الكافية في بعض الأحيان لتغييره".

ماذا قدم ميسي مع باريس حتى الآن؟

النجم الأرجنتيني كانت هناك توقعات ضخمة منه بعد انتقاله إلى باريس، لكنه لعب خمس مباريات حتى الآن في الدوري الفرنسي دون هز الشباك.

ونجح صاحب الـ34 سنة في تسجيل 3 أهداف بقميص الفريق حتى الآن، حيث أحرز ثنائية في الفوز على لايبزيج 3/2 وسجل الهدف الثاني لباريس في مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا بالمواجهة التي انتهت بفوز فريقه بثنائية نظيفة.

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