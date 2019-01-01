ريال مدريد يقترب من تجديد عقد بنزيما وسان جيرمان يترقب

تعرف على خطة ريال مدريد للحفاظ على بنزيما

يخطط نادي ريال مدريد الإسباني لتجديد عقد كريم بنزيما، مهاجم الفريق، لموسمين إضافيين لينتهي في صيف 2023 مع تحسين راتبه.

بنزيما وقّع على آخر عقد له مع ريال مدريد في 2017 والذي ينتهي في 2021.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أنّ النادي الملكي يعرف قيمة كريم في الوقت الحالي بعد أن أصبح هدافًا للفريق وقادهم لتحقيق الانتصارات عقب رحيل كريستيانو رونالدو.

وأوضحت أنّ إدارة فلورنتينو بيريز تهدف إلى الحفاظ على صاحب الـ 31 عامًا وتضمن استمراره مع الفريق ولذلك سيحصل على عقد جديد ينتهي في 2023.

ومن أهم التحسينات في العقد الجديد زيادة راتب اللاعب بعد أن أصبح الضلع الأهم في الفريق، ففي الوقت الحالي يحصل سيرخيو راموس وجاريث بيل على أعلى الرواتب في النادي الملكي ولكن هذا الأمر سيتغير خاصة في ظل أزمة الويلزي الأخيرة وتفوق الهداف الفرنسي.

وأوضحت الصحيفة أنّ باريس سان جيرمان الفرنسي يود الحصول على خدمات بنزيما ولكن اللاعب لا يفكر في مغادرة ريال مدريد وسعيد بالوضع الحالي الذي يعيش فيه، كما أنّه لم يتشرط على الإدارة مما يجعل النادي يسعى لمنحه العقد الجديد في أسرع وقت ممكن.

بنزيما يتصدر ترتيب هدافين الدوري الإسباني بعد 12 مباراة لعبها بواقع 9 أهداف كما أحرز هدفين في دوري أبطال أوروبا.