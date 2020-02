بقميص ريال مدريد | بنزيما يصل إلى 100 لقاء بدوري أبطال أوروبا

أعلن زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد، تشكيل فريقه لمواجهة مانشستر سيتي بوجود كريم بنزيما في المباراة رقم 100 له في دوري أبطال أوروبا بقميص الملكي.

بنزيما حقق لقب دوري أبطال أوروبا 4 مرات مع ريال مدريد في 2014 و2016 و2017 و2018.

ولعب صاحب الـ 32 عامًا 99 مباراة في دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد سجل 52 هدفًا وصنع 24 وكان موسم 2016-2017 الأفضل له من حيث المشاكة بخوض 13 مباراة.

أما موسم 2011-2012 فهو أفضل مواسمه التهديفية بتسجيله 7 أهداف وصناعة 5 أخرى في 11 مباراة فقط لعبها.

ولم يسجل بنزيما هاتريك في البطولة رفقة النادي الملكي سوى مرتين فقط، الأولى ضد أوكسير الفرنسي في 2010 بدور المجموعات والثانية ضد مالمو السويدي في 2015 بدوري المجموعات أيضًا.

ويعد كريم سادس لاعب في ريال مدريد يصل إلى 100 مباراة أو أكثر في التشامبيونزليج.

