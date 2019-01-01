بمساعدة موراتا - جريزمان يقود أتليتيكو لانتصار ثمين على رايو فاليكانو

المهاجم الإسباني القادم من تشيلسي على سبيل الإعارة يساعد جريزمان على تخطي رقم فيرناندو توريس

قاد أنطوان جريزمان مهاجم أتليتيكو مدريد، فريقه لتحقيق انتصاراً صعباً على مُضيفه رايو فاليكانو مساء اليوم السبت.

المباراة أقيمت في إطار الجولة الرابعة والعشرين من الليجا، وسط رغبة شديدة من أتليتيكو لاقتناص الثلاث نقاط.

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المدرب دييجو سيميوني اعتمد على معظم نجومه الأساسيين، حيث لعب بالثنائي أنطوان جريزمان وألفارو موراتا بخط الهجوم.

المهاجم الإسباني دييجو كوستا، عاد مرة أخرى لقائمة أتليتيكو حيث بدأ على دكة البدلاء قبل أن يشارك بالدقيقة 60.

أصحاب الأرض جعل الأمور قمة في الصعوبة على الضيوف، حيث صمدوا حتى آخر ربع ساعة من اللقاء.

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👔 الرائع في الأمر هو عودة السير أليكس فيرجسون إلى مقاعد التدريب في هذه المباراة



✨ما أجمل لقاء الحبيب بعد طول فراق 🙌 pic.twitter.com/dz6fmXBee8 — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 16, 2019

الوافد الجديد من تشيلسي ألفارو موراتا، قرر أن يفض الاشتباك ليساعد زميله أنطوان جريزمان على تسجيل هدف الفوز بالدقيقة 75.

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هدف جريزمان رفع رصيده من الأهداف مع أتليتيكو إلى 130، ليتخطى رقم أسطورة النادي فيرناندو توريس بفارق هدف.

ويبتعد الدولي الفرنسي عن خوزيه جاراتي صاحب المركز الرابع بقائمة الهدافين التاريخيين لنادي الإسباني بفارق أربع أهداف فقط.

النتيجة ترفع رصيد أتليتيكو إلى 47 نقطة في المركز الثاني بجدول الليجا، ويفصله 4 نقاط عن برشلونة المتصدر.

على الجانب الآخر يعاني رايو فاليكانو من صراع الهروب من الهبوط بـ23 نقطة في المركز الثامن عشر.