بعدما هُدد بالسجن.. يوفيتش يكسر بروتوكول الدوري الإسباني

نجم ريال مدريد يكسر بروتوكول الدوري الإسباني ويواصل إثارة الجدل

أثار المهاجم الصربي ونجم ريال مدريد لوكا يوفيتش الجدل من جديد، فبعدما كسر الحجر الصحي في بدايته، قام بكسر بروتوكول الدوري الإسباني.

ويعيش لاعبو الدوري الإسباني تحت إجراءات مشددة في الوقت التي ستعود فيه منافسات الليجا خلال 4 أيام بعد توقف دام لأكثر من 3 أشهر بسبب فيروس كورونا.

وقبل 4 أيام من عودة الليجا، أثار يوفيتش الجدل بسلوك جديد كسر به بروتوكول التدريبات الذي وضعته رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم.

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وظهر يوفيتش رفقة مجموعة من الأصدقاء في حفلة شواء بالعاصمة الإسبانية مدريد والتقط معهم بعض الصور دون أن يدرك ضرر ذلك.

ويتعارض ذلك السلوك على ما نص عليه البروتوكول الصحي والذي وضعته رابطة الليجا لتأمين عودة منافسات الدوري الإسباني دون تفشي للعدوى.

ويشترط البروتوكول هروج اللاعبين للتدريبات فقط وعدم التواجد في أي تجمعات كتلك، الأمر الذي لم يلتزم به يوفيتش الذي يبتعد عن تدريبات فريقه بسبب الإصابة.

ولا تعد هذه المخالفة هي الأولى ليوفيتش في عصر كورونا، حيث سبق وأن كسر الحجر الصحي وعاد إلى بلاده صربيا دون علم إدارة ريال مدريد، مما جعله مهددًا بالسجن.

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يذكر أن حامل لقب الدوري الإسباني برشلونة هو متصدر البطولة في الوقت الحالي بفارق نقطتين عن ملاحقه المباشر وغريمه التقليدي ريال مدريد .