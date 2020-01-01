أخبار الانتقالات: تراوري مطلوب في ليفربول وقلق في برشلونة بشأن لاوتارو

وفقًا لدون بالون، فإن لاعب خط وسط ليون برونو جيمارايش مطلوب في برشلونة مع بداية سوق الانتقالات.

يرى البلاوجرانا في اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا بديل مثالي لسيرجيو بوسكيتس، الذي يقترب من المراحل الأخيرة من مسيرته ببلوغه سن الـ31.

شارك جيمارايش في خمس مباريات مع الفريق الفرنسي منذ انضمامه من أثليتيكو باراناينسي في يناير.