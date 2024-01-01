مفاجأة .. السعودية تعلن التفاوض مع ليونيل ميسي من جديد ولكن "ليس من أجل الهلال"!

جديد مفاوضات السعودية مع ليونيل ميسي..

SHAHID

لن يهدأ بال المسؤولين السعوديين إلا بالاستفادة من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي حتى ولو بطريقة بعيدة عن الهلال، الذي رغب في ضمه خلال الصيف الماضي، لكن أصر ليو على الرفض.

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النجم الأرجنتيني رست سفينته في الصيف الماضي في إنتر ميامي الأمريكي بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي، رغم محاولات برشلونة والهلال لضمه، لكن الأزمة المالية حالت دون إتمام رغبة الأول، ورفض اللاعب منع الثاني.

واليوم، كشف عبدالله حماد؛ الرئيس التنفيذي لأكاديمية مهد لرعاية المواهب السعودية، عن مفاجأة عن دخوله في مفاوضات مع ميسي في الصيف، ولا تزال مستمرة حاليًا، في ظل علاقته القديمة بوالده، لكن المفاوضات لا تخص الهلال أو أي نادٍ في دوري روشن السعودي..

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حماد قال خلال تصريحاته لبرنامج "كورة": "تربطني علاقة قديمة بوالد ميسي، وفاوضناه لإبرام اتفاقية تعاون بينه وبين أكاديمية مهد للاستفادة من مشاريعه لتطوير اللاعبين، ولا يزال باب المفاوضات مفتوحًا، لكن لا علاقة لنا بالهلال أو الدوري السعودي، فرفضه للعب هنا لم يؤثر على مفاوضاتنا معه".

يذكر أن الهلال اضطر للتعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا بعد رفض ميسي، لكنه أصيب في بداية مسيرته مع الزعيم بقطع في الرباط الصليبي للركبة، وانتهى موسمه بشكل رسمي.

SHAHID