موعد كأس موسم الرياض 2024 بين إنتر ميامي والهلال والنصر، القنوات الناقلة، التذاكر، وكل ما تريد معرفته

تعرف على موعد كأس موسم الرياض 2024 بمشاركة إنتر ميامي مع الهلال والنصر ضمن فعاليات موسم الرياض 2023-2024 والقنوات الناقلة.

أعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية عن مشاركة إنتر ميامي في بطولة مجمعة مع فريقي الهلال والنصر ضمن فعاليات موسم الرياض 2023-2024.

البطولة سوف تشهد مواجهة بين ليونيل ميسي قائد إنتر ميامي وكريستيانو رونالدو قائد النصر ولذلك تم تسميته بالرقصة الأخيرة، إذ من غير المتوقع أن يلتقي الثنائي مرة أخرى.

كما يلعب إنتر ميامي ضد الهلال بجانب إقامة ديربي الرياض أيضًا في البطولة، والحاصد لأكبر عدد من النقاط يفوز باللقب.

وكان موسم الرياض في نسخته الماضية قد احتضن مواجهة بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو في الموسم الماضي حينما لعب البرغوث لصالح باريس سان جيرمان، واستطع الثنائي التسجيل في المواجهة التي انتهت بخماسية لأربعة أهداف لصالح بطل الدوري الفرنسي.

ما هو موعد كأس الرياض 2024 بمشاركة إنتر ميامي مع الهلال والنصر؟

موعد بطولة كأس الرياض 2024 بين إنتر ميامي وفريقي الهلال والنصر سيكون في فبراير 2024 بنظام الدوري دون تحديد المواعيد حتى الآن ضمن فعاليات موسم الرياض 2022-2023 الذي انطلق في 28 أكتوبر الماضي.

وبحسب البيان الرسمي فإنّ هناك بطولة مجمعة تشهد مواجهة فرق إنتر ميامي والنصر والهلال بنظام الدوري سوف تشهد مشاركة ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وألكسندر ميتروفيتش وأفضل لاعب في آسيا سالم الدوسري.

كما يتم إقامة مباريات البطولة على ملعب "المملكة أرينا" أو بوليفارد هول والذي أصبح خاصًا بنادي الهلال السعودي.

ما هي القنوات الناقلة لكأس الرياض 2024 بمشاركة إنتر ميامي والهلال والنصر؟

يتم نقل فعاليات كأس موسم الرياض 2024 عبر قنوات mbc وكذلك شاهد

ولم يتم تحديد القنوات الناقلة للمباريات، لكن من المتوقع أن يتم بثه على القنوات المفتوحة كما حدث في لقاء العام الماضي,

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب إنتر ميامي - النصر فبراير 2024 شاهد المملكة أرينا إنتر ميامي - الهلال فبراير 2024 شاهد المملكة أرينا الهلال - النصر فبراير 2024 شاهد المملكة أرينا

ما هي طرق شراء تذاكر كأس الرياض 2024 بمشاركة إنتر ميامي والهلال والنصر؟

لابد في البداية من الحصول على تذاكر موسم الرياض كي يمكن الحصول على تذاكر بطولة كأس الرياض بمشاركة إنتر ميامي والهلال والنصر.

بعد ذلك ومن خلال هذا الرابط، يمكنك اختيار نوع الفعالية التي ترغب في حجز تذاكرها من أجل حضورها، وفي هذه الحالة ستختار المباراة التي تناسبك.