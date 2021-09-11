برينس بواتينج يقطع علاقته بشقيقه: لا أحب العنف ضد النساء

جيروم وأزمة جديدة..

أعلن كيفن برينس بواتينج، النجم الغاني، عن قطع علاقته بشقيقه جيروم بسبب أفعاله بعد إدانته مؤخراً وتوقيع عقوبة عليه من القضاء الألماني بسبب الاعتداء على صديقته السابقة.

الشقيقان بواتينج لفتا أنظار العالم عندما تواجها في كأس العالم 2010 بعد أن اختار كيفن تمثيل غانا، ولعب جيروم بقميص ألمانيا.

لماذا قرر كيفن قطع العلاقة مع شقيقه جيروم؟

أوضح لاعب هيرتا برلين الحالي مع "بيلد" أن السبب هو أساليب شقيقه: "أبعدت نفسي عن جيروم منذ فترة الآن، أقدر وأحترم القانون الألماني".

وأضاف: "أكره العنف ضد النساء، لا أتفق مع أفعال شقيقي، وبالتالي، لا يوجد ما يربطني به بعد الآن".

لماذا تم معاقبة جيروم بواتينج؟

قامت محكمة مقاطعة ميونخ الألمانية، بالحكم على جيروم بواتينج مدافع منتخب ألمانيا السابق وليون الفرنسي الحالي بغرامة قدرها 1.8 مليون يورو.

وبحسب محامي اللاعب، فإن صديقة بواتينج السابقة اتهمته بالاعتداء عليها خلال مشادة عنيفة حدثت قبل ثلاث سنوات أثناء إجازتها.

ولطالما دافع بواتينج عن نفسه ضد شكاوى صديقته السابقة، واصفًا القضية بأنها "مسألة خاصة تستند إلى اتهامات غير مثبتة من أطراف ثالثة".

وكان المدافع المخضرم قد نفى هذه المزاعم تمامًا، ولكن المحكمة قررت منحه هذه الغرامة المغلظة بعد ثبوت الاتهامات عليه وفقًا لما أكدته وكالة "SID".

وانتقل مدافع بايرن ميونخ السابق هذا الصيف فقط لصفوف ليون الفرنسي عقب انتهاء عقده مع العملاق الألماني.

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