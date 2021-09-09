منتخب ألمانيا ينجو من كارثة جوية

أثناء عودته إلى ألمانيا تعطلت طائرة منتخب "الماكينات" في الجو.

تعرض منتخب ألمانيا لكارثة جوية مخيفة، بعدما أعلنت الطائرة التي كانت تقله حالة الطوارئ فوق اسكتلندا صباح الخميس، واضطرت للهبوط في مطار ادنبرة.

منتخب ألمانيا كان عائدًا إلى بلاده بعد الفوز الكبير الذي حققه "المانشافت" خارج دياره بنتيجة 4-0 على ايسلندا، في الجولة السادسة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم قطر 2022.

صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية أكدت أن طائرة منتخب ألمانيا واجهت صعوبات على ارتفاع 29 ألف قدم، واستغرق الأمر 20 دقيقة قبل أن تهبط في العاصمة الاسكتلندية، وظلت الطائرة تعلن حالة الطوارئ حتى تم إيقافها.

ولم يتضح بعد ما الذي أثار الواقعة المفاجئة، وما هو حجم الأضرار التي لحقت بالطائرة.

وأظهرت خطط الطيران أن رحلة " Klasjet flight KLJ2703" قامت بدوران مفاجئ بين مدينتي دندن وأربروث، وانخفض ارتفاعها بسرعة كبيرة.

وقيل إن الطائرة، وهي من طراز بوينج 737، كانت تطلق نداء الاستغاثة 7700، مما يعني أن جهاز الإرسال والاستقبال كان يبلغ عن حالة طوارئ في المركبة.

وبعد السيطرة على الوضع، تمكنت الطائرة في نهاية الأمر من الهبوط بأمان في العاصمة الاسكتلندية، في الساعة الرابعة صباحًا بتوقيت جرينيتش، السادسة بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة.

الحساب الرسمي للمنتخب الألماني عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي أعلن عن التفاصيل الخاصة بالفريق، حيث كتب: "السلامة أولًا، توقفنا بشكل آمن كإجراء احترازي في ادنبره، ومن هناك سيتم تخطيط رحلات العودة الفردية".

#infotweet Safety first. Sichere Zwischenlandung als Vorsichtsmaßnahme in Edinburgh. Von dort aus individuelle Weiter- und Rückreise geplant. — Die Mannschaft (@DFB_Team) September 9, 2021

ثم في تغريدة لاحقة قام الحساب ببعث رسالة طمأنينة إلى جمهوره: "نحن بخير، فحوصات السلامة على الطائرة لا تزل مستمرة".

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