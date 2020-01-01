برونو أوفيني: نعمل لعودة أقوى وشباب الاتحاد هم نواة الكرة السعودية

برونو أوفيني يتحدث عن استعدادات الاتحاد للعودة للدوري السعودي

أكد المدافع البرازيلي لفريق اتحاد جدة السعودي، برونو أوفيني، أنه ورفاقه يعملون على قدم وساق في معسكر الفريق المُقام حاليًا في مدينة أبها، من أجل تقديم أفضل ما لديهم في ما تبقى من مباريات قادمة في الدوري السعودي.

ومن المعروف أن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان سيعود من جديد في الرابع من شهر أغسطس المقبل، وذلك بحسب ما أعلنت عنه لجنة المسابقات التابعة للدوري السعودي في وقت سابق، وذلك بعد توقف دام لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب جائحة كورونا.

وقال أوفيني في تصريحات مُصورة نشرها الحساب الرسمي للنادي الجداوي عبر تطبيق "سناب شات": "نحن نعمل بجد واجتهاد في معسكر أبها، وإدارة النادي وفرت لنا كل ما يلزم، من أجل تقديم أفضل ما لدينا في المباريات المتبقية، ونحن على أتم الاستعداد لذلك".

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وعن رؤيته لمستقبل الفريق تحدث قائلًا: "نمتلك جهازًا فنياً لديه خبرة طويلة، والفريق يملك الكثير من اللاعبين الشبان الذين هم على جودة عالية، وأتوقع لهم أن يكونوا نواة لمستقبل الكرة السعودية، فضلًا عن قدرتهم على خلق المزيج المناسب مع أصحاب الخبرات في الفريق من أجل مستقبل أفضل".

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وتطرق اللاعب البرازيلي في الختام للحديث عن رأيه في جماهير العميد، وقال: "أي لاعب يلعب أمام جمهور الاتحاد يشعر بقوته، لأن لديهم القدرة على خلق أجواء رائعة في الملعب، وأنا محظوظ للغاية بوجود هذا الجمهور بجانبي، وأتمنى أن تنتهي هذه الجائحة سريعًا لنرى الجماهير مرة أخرى".

وتجدر الإشارة إلى أن برونو أوفيني كان قد انضم إلى صفوف الاتحاد في يناير الماضي قادمًا من فريق الوكرة القطري.