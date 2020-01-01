أخبار الاتحاد اليوم | الصراع حول السواط يُؤجل، وكاريلي يُحدد هدف الموسم

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 14 يوليو

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الاتحاد السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فابيو كاريلي وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم الثلاثاء 14 يوليو 2020 ...

كاريلي: المعسكر مثمر جدًا، نريد إنهاء الموسم في مركز أفضل

أشاد فابيو كاريلي المدير الفني للاتحاد بالأجواء داخل معسكر الفريق الإعدادي لاستكمال الموسم، إذ قال في تصريحات صحفية برازيلية "المعسكر مثمر جدًا، تدريباتنا تسير جيدًا جدًا ونأمل أن نصل للمستوى المطلوب قبل استئناف المباريات الرسمية".

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أضاف "نملك الوقت الكافي للاستعداد جيدًا قبل عودة الدوري السعودي، نريد أن نُنهي الموسم الجاري بشكل جيد وأن نتقدم عدة مراكز في جدول الترتيب".

مران الاتحاد .. اجتماعات فردية مع اللاعبين وحضور للكرات الثابتة

واصل الاتحاد تدريباته يوم أمس الإثنين استعدادًا لعودة الدوري السعودي، وقد أدى الفريق حصتين تدريبيتين صباحية ومسائية، واجتمع المدرب فابيو كاريلي مع اللاعبين وتحدث مع كل لاعبٍ على حدا عن ملاحظات فنية متعلقة بأدائه خلال التدريبات سجلها في تقرير مصور عن معسكر الإعداد في أبها.

وكان الجانب البدني هو الطاغي على المران الصباحي فيما بدأ التدريب المسائي بمناورة بين اللاعبين تلاها تطبيق بعض الجمل الفنية والتكتيكية من خلال الكرات الثابتة.

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