برشلونة ينسحب من صفقة هالاند!

ابتزاز من سالزبورج!

على الرغم من إعجاب إدارة برشلونة بالأداء الذي يقدمه إيرلينج هالاند، مهاجم ريد بول سالزبورج النمساوي، إلا أنه من غير المرجح أن تسعى الإدارة الإسبانية في الحصول على خدماته الصيف المقبل، وذلك حسبما قالت تقارير من شبكة ESPN.

ويُعد هالاند واحدًا من أبرز المواهب التي برزت في الأشهر القليلة الماضية بسبب ما قدمه من أداء كبير سواء على الصعيد المحلي والأوروبي، وقد ارتبط اسمه بالعديد من الأندية كان في مقدمتهم القطبين الإسبانيين ومانشستر يونايتد.

غير أن برشلونة لديه تحفظات عدة على المغالاة من قبل إدارة الفريق النمساوي في تحديد ثمن استغنائها عن الدولي النرويجي، والذي وصل بحسب بعض التقارير إلى 100 مليون يورو.

تقارير من الصحافة الألمانية كانت قد تحدثت في الأيام الماضية عن أن لايبزيج، الشقيق الأكبر للفريق النمساوي، قد يتحصل على خدمات هالاند أيضًا، ولكن يبدو أن الأقرب هو أن يرحل اللاعب إلى نادٍ كبير في ظل اهتمام الجميع به.

مانشستر يونايتد هو النادي الأكثر استعدادًا لدفع أي قيمة مادية في سبيل الحصول على هالاند، في الوقت الذي أصبح البرسا نظريًا خارج الصفقة لما يراه من "ابتزاز مادي" من سالزبورج على حد وصف التقرير.

كتيبة أولي جونار سولشاير تجابه أزمة واضحة في مركز المهاجم الصريح بعد رحيل روميلو لوكاكو وإعارة أليكسس سانشيز، حيث بات ماركوس راشفورد هو المهاجم الصريح الوحيد مع الاعتماد على الصاعد جرينوود في بعض الأحيان كبديلًا للدولي الإنجليزي.

هالاند، والذي يبلغ من العمر 19 عامًا، لديه سجلًا تهديفيًا عظيمًا هذا الموسم، حيث سجل 15 هدفًا في الدوري النمساوي وصنع ستة آخرين، في الوقت الذي يتصدر فيه قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا بسبعة أهداف آخرها أمام نابولي في الأسبوع الماضي.

وبالنسبة لبرشلونة، فقد يكون هالاند خيارًا مثاليًا لتعويض لويس سواريز، والذي بدأت الإدارة بالفعل بالبحث عن خليفة له بعد تراجع مستواه وتقدمه في العمر، غير أن لاوتارو مارتينيز، لاعب إنتر، هو الخيار الأول والأكثر واقعية واستحقاقًا لدفع مبالغ طائلة بالنسبة لإدارة جوسيب ماريا بارتوميو.

ريال مدريد هو الآخر قد يحاول ضم هالاند وقد بثت تقارير اهتمامه باللاعب، ولكن يظل المانيو هو الأوفر حظًا والأكثر جدية، إلى جانب وجود بعض المحاولات أيضًا من قبل يوفنتوس.