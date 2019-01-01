تقارير - هالاند يختار فريقه المستقبلي

موسم تهديفي رائع للشاب النرويجي

أوضحت تقارير صحفية إنجليزية الوجهة المحتملة لنجم سالزبورج وهدافه الشاب إيرلينج هالاند، والذي يحظى بمتابعة عديد الأندية الكبرى.

ولفت هالاند الأنظار بعد تسجيله 23 هدفاً في 17 مباراة هذا الموسم، ومنها سبعة أهداف بدوري أبطال أوروبا بظهوره الأول بالمسابقة.

وأفادت "سكاي" أن هالاند يميل نحو الانتقال إلى لايبزج بالبوندسليجا على الرغم من سابق تصريحاته عن حلمه باللعب في البريميرليج.

وتحدثت تقارير إعلامية عن وجود اهتمام من مانشستر يونايتد، نابولي، وعدد من الأندية الأوروبية الكبرى بالهداف النرويجي.

هالاند عن اهتمام مانشستر يونايتد: الأمر ممل

وفي حال إتمام الصفقة، سيكون هالاند اللاعب رقم 17 الذي ينتقل من سالزبورج إلى لايبزج في ظل الملكية المشتركة للناديين.

وستكون مواجهة لايبزج وهالاند المقبلة في دوري الأبطال عندما يحل ضيفاً على جينك بعد أسبوعين لحساب الجولة الخامسة بدوري الأبطال.