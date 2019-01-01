هالاند يتفوق على راؤول ومبابي في دوري الأبطال

تفوق إيرلينج هالاند، لاعب سالزبورج النمساوي، على أسطورة ريال مدريد، راؤول جونزاليس، ونجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، بعد تسجيله للهدف السابع في دوري أبطال أوروبا خلال أول 4 مشاركات له في البطولة.

هالاند سجل هدف سالزبورج أمام نابولي لتنتهي المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق ويحرم فريق الجنوب الإيطالي من حجز أول مقعد في ثمن نهائي التشامبيونزليج.

وأصبح هالاند أصغر لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا يصل إلى 7 أهداف وذلك بعمر 19 سنة ليتفوق على مبابي وراؤول.

ويمتلك اللاعب النرويجي 12 هدفًا في 11 مباراة لعبها بالدوري النمساوي كما صنع 6 أخرى، وجاءت أهدافه في دوري الأبطال بواقع 3 ضد خينك وهدف أمام ليفربول واثنين ضد نابولي بجانب هدف لقاء الأمس.

سالزبورج يمتلك 4 نقاط في دوري أبطال أوروبا بفارق 5 نقاط عن المتصدر ليفربول ومتبقي له مباراتين أمام خينك ثم الريدز.

ويتصدر صاحب الـ 19 عامًا ترتيب هدافين التشامبيونزليج يليه روبرت ليفاندوفسكي بواقع 5 أهداف ثم أشرف حكيمي ورحيم سترلينج وهاري كين وسيرج جنابري بواقع 4 أهداف.

جدير بالذكر أنّ هالاند انضم إلى سالزبورج الموسم الماضي قادمًا من مولده النرويجي ومطلوب في مانشستر يونايتد ويوفنتوس وريال مدريد.