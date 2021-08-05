برشلونة يقطع آخر خطوط عودة ميسي

مؤشر جديد على انتهاء قصة ميسي وبرشلونة.

قرر نادي برشلونة الإسباني فض آخر ارتباط ربطه بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائده السابق، وذلك بعد ساعة واحدة من الإعلان عن انهيار مفاوضات التجديد.

وأصدر برشلونة بيانًا رسميًا مساء الخميس، أكد خلاله أنه رغم التوصل لاتفاق مع ميسي على توقيع عقد جديد، إلا أن العقبات الاقتصادية والهيكلية حالت دون إتمام الاتفاق، وأن الأرجنتني لن يستمر في اربتاطه مع"البلوجرانا".

ورغم حقيقة أن ميسي كان بدون عقد منذ الأول من يوليو الماضي، إلا أن الأرجنتيني استمر في الظهور في قائمة المهاجمين في الفريق الأول للنادي الكتالوني، وهو الأمر الذي تغير فجأة بعد دقائق من الإعلان عن الرحيل.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، نشرت صورة من موقع برشلونة الرسمي، ولا يظهر فيها ميسي في قائمة مهاجمي النادي.

ويظهر الآن ستة لاعبين في قائمة مهاجمي برشلونة على الموقع الرسمي للنادي، هم أنطوان جريزمان، ومارتين برايثوايت، وعثمان ديمبيلي، وأنسو فاتي، وسيرخيو أجويرو، وممفيس ديباي، بنفس الترتيب.

ورغم الإعلان عن رحيل برشلونة رسميًا، إلا أن قميصه لا يزال معروضًا للبيع، لكن في قائمة التخفيضات.

ولا يزال قميص برشلونة للموسم الجديد الذي يحمل اسم ميسي والرقم 10 معروضًا للبيع في المتجر الإلكتروني الرسمي للنادي، وسيكون من الضروري معرفة المدة التي سيستغرقها ذلك.

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