برشلونة يقرر تقديم جريزمان دون حضور جماهيري

ما سبب غياب الجمهور المتوقع عن تقديم جريزمان؟

قرر نادي برشلونة الإسباني تقدم أنطوان جريزمان لاعبًا للفريق دون حضور جماهيري عكس ما حدث مع فرينكي دي يونج.

برشلونة حاول التفاوض مع الروخي بلانكوس للتعاقد مع اللاعب وتسديد المبلغ على أقساط ولكن إدارة الفريق المدريدي رفضت.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أنّ برشلونة سوف يدفع قيمة الشرط الجزائي غدًا، الجمعة، وتقديم اللاعب يوم السبت أو ربما يتأجل الأمر إلى يوم الإثنين المقبل.

وأوضحت أنّ صاحب الـ 28 عامًا لن يتقدم للجمهور في ملعب "كامب نو" بسبب الإصلاحات في أرضية الملعب والتي لن تتوقف سوى بنهاية الشهر الجاري.

ويفكر النادي في تقديم بطل كأس العالم على "ميني ستاديوم" إلا أنّ هناك أيضًا إصلاحات في مدرجات الملعب ضمن خطة التطوير.

وكان برشلونة قد قدّم دي يونج بحضور 20 ألف متفرج إلا أنّ نيتو لم يشاهد تواجد جماهيري أيضًا للسبب ذاته.

جريزمان رفض حضور تدريبات أتلتيكو مدريد يوم الأحد الماضي وتم توقيع غرامة مالية عليه.