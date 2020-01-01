برشلونة يغلق الباب أمام رحيل بوتش بشكل نهائي

فرصة جديدة للنجم الشاب لإثبات نفسه

استقر نادي برشلونة الإسباني، على مصير لاعبه الشاب ريكي بوتش، وسط التكهنات المستمرة حول مستقبله الفترة المقبلة.

بوتش يعاني من التجميد مع المدرب رونالد كومان هذا الموسم، حيث سبق أن طلب الهولندي رحيله عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية ولكن فضل البقاء بحثًا عن الفرصة.

اللاعب الذي ينتهي عقده في شهر يونيو المقبل، لفت أنظار العديد من الأندية الأوروبية، أبرزها آرسنال وبنفيكا وبورتو وتوتنهام.

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فابريتسيو رومانو الصحفي الإيطالي المعروف، كشف عن تطورات جديدة غير متوقعة، باستمرار اللاعب مع برشلونة وعدم رحيله.

وأوضح أن النادي الكتالوني لا يريد التخلي عن اللاعب على سبيل الإعارة خلال شهر يناير المقبل، ويفضل استمراره للقتال على فرصته.

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ومن المقرر أن يقوم برشلونة بتفعيل بند التجديد لمدة موسمين بعقد اللاعب، ليستمر بوتش مع الفريق حتى 2023، وتنتهي فرصة انتقاله في صفقة انتقال حر بالصيف.

يذكر أن صاحب الـ21 سنة ظهر في 5 مباريات فقط مع برشلونة هذا الموسم، حيث لعب 78 دقيقة بكل البطولات حتى الآن.