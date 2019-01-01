برشلونة يسعى لخطف جوهرة ستاد رين

برشلونة يتابع اللاعب الشاب إدواردو كامافينجا نجم فريق ستاد رين ويسعى لضمه.

كشفت تقارير صحفية فرنسية اليوم عن اهتمام فريق برشلونة باللاعب الكونغولي إدواردو كامافينجا لاعب فريق ستاد رين الشاب.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ليكيب" والتي أكدت أن الفريق الكتالوني يتابع اللاعب في الفترة الأخيرة لبحث إمكانية ضمه خلال الفترة المقبلة.

وذكرت الصحيفة أن برشلونة يتابع اللاعب منذ أشهر ويسعى في الوقت الحالي لإيجاد صيغة يحصل فيها على خدمات صاحب الـ ١٧ عامًا في أقرب فرصة.

وبحسب ما ذكرت التقارير فبرشلونة لم يكن الفريق الوحيد الذي يتابع اللاعب الشاب، حيث شاهده كشافة من ريال مدريد ومانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد بالإضافة لميلان الإيطالي.

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وكشفت الأنباء أن من لفت نظر إدارة برشلونة للنجم الشاب هو إريك أبيدال الذي شاهد فيه موهبة كبيرة وقدرة على الاحتفاظ بالكرة والتمرير بدقة.

ويملك اللاعب في الوقت الحالي عقدًا مع فريقه الفرنسي يستمر حتى نهاية موسم ٢٠٢١-٢٠٢٢ سيكون من بعده حرًا لكن الفريق الكتالوني يخشى حصول فريقًا آخر على خدماته من قبله.

جدير بالذكر أن اللاعب الذي يجيد اللعب في وسط الملعب والوسط الدفاعي كان قد شارك في ١٢ مباراة بالدوري وصنع هدفًا وحيدًا.