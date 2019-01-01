فينجر يروي تفاصيل جديدة عن تعثر انتقال ميسي لآرسنال

كشاف النجوم يتحسر على ضياع فرصتي تدريب ميسي ورونالدو معًا

عاد الأستاذ آرسن فينجر مرة أخرى بالذاكرة إلى الوراء قرابة العقد ونصف من الزمن، ليروي تفاصيل جديدة من كواليس اهتمامه بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قبل تصعيده لفريق برشلونة الأول.

واعترف المدرب الأسطوري للمدفعجية أنه حاول ضم البرغوث ومعه جيرار بيكيه رفقة سيسك فابريجاس إلى الجزء الأحمر من شمال لندن، لكن في نهاية المطاف لم يوقع سوى مع الأخير.

وأبلى سيسك بلاءًا حسنًا مع النادي اللندني بعد قدومه من مدرسة لا ماسيا عام 2003، وهو ما أغرى كشاف النجوم للبحث عن مواهب أخرى في برشلونة، لكن من سوء طالعه لم توافق الإدارة الكاتلونية على العرض.

وقال فينجر في حديثه مع شبكة "بي إن" القطرية الرياضية "نعم حاولنا . ربما لم نكن قريبين جدًا من ميسي، لكننا حاولنا التعاقد معه ومع بيكيه بعد سيسك فابريجاس".

وأضاف "قمنا بمحاولات جادة آنذاك، ولا تنس في عام 2006 عندما لعبنا ضد برشلونة في نهائي دوري الأبطال، لم يشارك ميسي بداعي الإصابة".

وأنهى حديثه عن ميسي "ميسي يلعب بانتظام مع برشلونة منذ 13 عامًا، لذا ما يفعله هذا الرجل أمر لا يصدق".

إحدى علامات الدون المميزة.. 😍™️pic.twitter.com/EjcCGwTs5z — جول العربي - Goal (@GoalAR) November 11, 2019

الجدير بالذكر أن فينجر ابتعد عن مجال التدريب من انفصاله عن آرسنال في صيف 2018، بعدما قضى أكثر من عقدين في سُدّة حكم المدفعجية، لكنه قد يعود قريبًا لخلافة نيكو كوفاتش في بايرن ميونخ.