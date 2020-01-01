برشلونة يستخدم أومتيتي للتعاقد مع ديباي

مفاوضات مكثفة بين الطرفين لحسم مستقبل الثنائي

يستعد نادي ليون الفرنسي، للتقدم بعرض رسمي خلال الأيام القليلة القادمة، من أجل التعاقد مع مدافعه السابق صامويل أومتيتي من برشلونة.

رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة، يريد التخلي عن صاحب الـ26 سنة في أقرب فرصة ممكنة، نظراً لعدم حاجته لخدماته بمشروعه الجديد.

ويرجع ذلك بسبب الهبوط الشديد بمستوى أومتيتي، والإصابات المتكررة التي تعرض لها منذ انتقاله للفريق الكتالوني.

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صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أكدت أن ليون يريد ضم اللاعب على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

المدرب رودي جارسيا طلب اللاعب بشكل شخصي، حيث يؤمن بقيمة أومتيتي الكبيرة، وشخصيته القوية داخل غرفة الملابس.

وآوضحت الصحيفة أن جان ميشيل أولاس رئيس ليون، تواصل مع اللاعب بنفسه، من أجل التعرف على موقفه من العودة مرة أخرى للنادي.

ومن جانبه يرحب كومان بهذه الفكرة، للتخلص من أومتيتي، وكذلك لتسهيل مفاوضات برشلونة للتعاقد مع ممفيس ديباي مهاجم ليون.

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ومن المتوقع أن تتحرك الأمور سريعاً بين الناديين، ليعود أومتيتي لليون، ويذهب ديباي في الاتجاه الآخر قبل إغلاق السوق.

يذكر أن أومتيتي رحل عن ليون وانتقل إلى برشلونة عام 2016، في صفقة كلفت النادي الكتالوني 25 مليون يورو.