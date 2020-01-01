ميسي لسواريز: لم تستحق الطرد من برشلونة .. ونيمار يرد

رسالة نارية من المهاجم الأرجنتيني

أعرب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، عن غضبه الشديد وحزنه لرحيل النجم الأوروجوياني لويس سواريز عن برشلونة وانتقاله لصفوف أتلتيكو مدريد.

سواريز غادر برشلونة في مؤتمر صحفي أقامه اللاعب، أمس الخميس، حيث ظهر باكياً وفي حالة تأثر شديدة جداً بسبب رحيله.

ومن جانبه قرر ميسي توجيه رسالة لصديقه عبر موقع "إنستجرام"، ليعبر عن غضبه من الطريقة التي غادر بها برشلونة.

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وقال الأرجنتيني:"لقد خطرت الفكرة في بالي وحاولت استيعاب رحيلك، ولكني اليوم أدركت مدى صعوبة عدم الاستمرار في المشاركة معك بعد دخولي غرفة تغيير الملابس".

وأضاف:"هناك العديد من الأشياء التي سنفتقدها بعد هذه السنوات، رفقاء كثيرون، غداء، عشاء، أشياء كثيرة لن ننساها أبداً".

وتابع:"سيكون من الغريب رؤيتك بقميص آخر واللعب ضدك، لم تستحق الطرد بهذه الطريقة، لأنك أحد أهم اللاعبين في تاريخ النادي، ولكنها الحقيقة التي نعيشها الآن، لست مندهشاً من أي شيء".

ومن جانبه رد نيمار مهاجم باريس سان جيرمان على ميسي قائلاً:"من المذهل أنهم يقومون بهذه الأشياء".

جدير بالذكر أن ميسي نفسه قرر الرحيل عن برشلونة هذا الصيف، قبل التراجع والإعلان عن استمراره لمدة موسم واحد على الأقل.

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ويبقى موقف النجم الأرجنتيني غامضاً حتى الآن، بدخوله العام الأخير من عقده مع برشلونة، دون التوصل لاتفاق حول التجديد.