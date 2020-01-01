بيل: صافرات ريال مدريد لا تهمني ولست نادم على أفعالي

الويلزي أمضى أوقاتاً عصيبة مؤخراً في مدريد

علق نجم توتنهام جاريث بيل يعلق على رحيله عن صفوف ريال مدريد والفترة الصعبة الأخيرة في إسبانيا التي شهدت خروجه من الحسابات وابتعاده عن المشاركة.

بيل انضم لصفوف سبيرز هذا الشهر على سبيل الإعارة لمدة موسم بعد أن وصلت العلاقة بينه وبين ناديه الأصلي لطريق مسدود.

اقرأ أيضاً .. الدوري الإسباني 2020-2021 .. منافسة بين السيئ والأسوأ!

المزيد من الفرق

وقال الويلزي مع "سكاي": "لا أملك أي شعور بالندم، أحاول فقط لعب الكرة، هذا هو الأمر، أي شيء آخر خارج عن إرادتي، ما يقوله الآخرون يرجع لهم".

وأضاف: "أعرف رأيي في نفسي وما يهمني عائلتي، ذهبت لثقافة مختلفة وتطورت شخصيتي وكذلك كلاعب، تتعلم التعامل مع المواقف، أحياناً كنت تحت ضغط كبير".

اقرأ أيضاً .. أخبار ريال مدريد: روما يتفاوض لضم مهاجم ريال مدريد وزيدان يرفض كافاني

وأكمل لاعب سبيرز الجديد القديم: "كنت في أرضية الملعب والملعب بأكمله يطلق صافراته ضدي، تعلمت التعامل مع الأمور ولا أن آخذها على محمل الجد، تلك هي الكرة، تحتاج فقط لتقديم كل ما تملك، لست نادماً على أي فعل قمت به".

وعن انتقاله لتوتنهام من جديد: "تريد دوماً عند الانتقال تقديم الأفضل ومساعدة الفريق، نملك فريقاً عظيماً، بلغوا نهائي الأبطال وتطورا بعد رحيلي ويملكون ملعباً جديداً، النادي أصبح أفضل وأريد المساهمة في ذلك التطور".

ويغيب بيل حالياً عن التشكيل بسبب الإصابة التي تم تشخيصها أثناء خضوعه للفحص الطبي مع توتنهام.