برشلونة يدخل على خط المهتمين بهدف آرسنال الأول هذا الصيف

الأزمة في التكلفة المادية..

زعمت تقارير صحفية هولندية أن برشلونة قد أصبح أحد المهتمين بالحصول على توقيع أوركون كوكو، لاعب فينورد، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، لينضم العملاق الكتالوني بذلك إلى قائمة طويلة من الأندية الساعية للظفر به.

كوكو هو أحد أبرز مواهب الدوري الهولندي هذا الموسم، حيث سجّل هدفين وقدّم أربع تمريرات حاسمة، ويمكن الاعتماد عليه كصانع ألعاب أو لاعب خط وسط هجومي بقدرات استثنائية للغاية.

آرسنال هو أكثر الأندية الطامحة في التعاقد مع كوكو الذي يبلغ من العمر 19 عامًا، حيث ترصد إدارة النادي اللندني مبلغًا يصل إلى 25 مليون يورو لإقناع فينورد بالتخلي عن موهبتهم الواعدة.

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وبحسب صحيفة "رينموند" الهولندية، فإن كوكو قد رفض عرضًا لتمديد عقده الذي ينتهي في 2023 مع فينورد، في إشارة إلى أنه سيغادر حتمًا بلاد الطواحين في الميركاتو الصيفي المقبل.

لذلك فإن إدارة فينورد ستكون على استعداد للتخلي عن كوكو حال وصول عرض بقيمة تفوق 18 مليون يورو، ما قد يقف عائقًا أمام اهتمام برشلونة به خصوصًا في ظل الأزمة الاقتصادية التي يُعانيها البرسا جراء أزمة كورونا.

بشكلٍ عام، فإن التركي يلقى اهتمامًا من تشيلسي أيضًا، إلى جانب أندية إسبانية مثل ممثلي الأندلس، إشبيلية وريال بيتيس، لكن يبقى آرسنال بناء على رغبة المدرب ميكيل أرتيتا هو الأكثر جدية وعزمًا في التوقيع معه.

يحتاج برشلونة بوضوح لدعم مركز خط الوسط، وتسير الإدارة حاليًا في طريق التعاقد مع ميراليم بيانيتش من يوفنتوس من خلال صفقة تبادلية ينتقل بمقتضاها أرتور أو غيره إلى النادي الإيطالي.

يذكر أن إدارة البلوجرانا قد أعلنت من قبل أن خسائر توقف النشاط بسبب كورونا قد بلغت 140 مليون يورو، وفي ظل رغبتهم في التعاقد مع لاوتارو مارتينيز ونيمار، لا يوجد حل آخر للتعاقد مع أي لاعب جديد - بما في ذلك الثنائي - سوى بصفقات تبادلية.