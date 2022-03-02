برشلونة يخطط لمواجهة محتملة مع ميسي ورونالدو

تلقى الفريق الأول لنادي برشلونة عرضًا من أجل خوض مباراتين وديتين في أستراليا خلال فترة الإعداد للموسم المقبل 2022/2023.

ويواصل النادي الكتالوني العمل على تحسين وضعه الاقتصادي بكل قوة خلال الفترة المقبلة.

ويعتبر سفر الفريق إلى بعض البلدان الخارجية والتي لا تعتبر فيها كرة القدم الأكثر شهرة خلال فترة الصيف هو أحد أهم مصادر لزيادة التمويل وإنعاش الخزينة.

ما هي التفاصيل؟

وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية فإن سفر الفريق الكتالوني إلى أستراليا سيتضمنه خوض مباراة أو مباراتين وديتين، وقد يكون منافسهم هناك كل من باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد اللذين يمتلكان نفس العرض.

لكن حتى الآن، لم يرد باريس أو يونايتد على تلك الدعوة، لحتى معرفة مواعيد المباريات ومدى إمكانية سفرهما لخوضها وفقًا لسبورت.

ما هي الأشياء التي ستشهدها تلك المواجهة؟

إذا وافقت الأندية الثلاثة ستكون هناك مباراة منتظرة لعشاق كرة القدم، حيث يواجه برشلونة فيها لأول مرة أسطورته صديق الأمس ليونيل ميسي، الذي يلعب بقميص باريس سان جيرمان الآن.

بالإضافة إلى مواجهة كلاسيكية مع عدو الأمس كريستيانو رونالدو لكن تلك المرة لن يكون بألوان المرينجي المعتادة بل بقميص الشياطين الحمر.

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