برشلونة يخطط لقنبلة ويقتحم سباق مبابي!

يخطط نادي برشلونة الإسباني، لقنبلة من العيار الثقيل، باستهداف الهدف الرئيسي لغريمه التقليدي ريال مدريد وهو الفرنسي كيليان مبابي.

وينتهي عقد المهاجم الشاب مع باريس سان جيرمان في يونيو القادم، وكل المؤشرات تؤكد عدم استمراره مع النادي الفرنسي وخوضه لتجربة جديدة.

ورغم تزايد الاحتمالات حول توقيعه لريال، إلا أن صحيفة "ليكيب" الفرنسية كشفت عن تطور غير متوقع في الأحداث.

هل يمكن لبرشلونة شراء مبابي؟

أكدت الصحيفة أن الوضع الحالي لبرشلونة يسمح للنادي بالتعاقد مع مبابي، والدخول بقوة في المشهد من أجل خطف الصفقة.

ورغم قدوم النادي من بعيد بالنسبة لريال وباريس، لكن مبابي يتقبل الفكرة ولا يغلق الباب تمامًا أمام برشلونة.

وأوضحت "ليكيب" أن مصدر المعلومة هو باريس، حيث وصلت بعض التسريبات للنادي أن هناك طرف ثالث يتفاوض مع اللاعب وهو برشلونة.

ما هو موقف اللاعب من بقاء؟

المعلومات الحالية تؤكد أن مبابي لا يريد البقاء في باريس، ورفض جميع المقترحات المقدمة من النادي من أجل الحفاظ على خدماته.

وحتى الآن لم يقرر صاحب الـ23 سنة مستقبله، ومع دخول برشلونة يتعقد الموقف كثيرًا مع ريال مدريد، الذي كان يتواجد وحده في السباق.

وتعتبر هذه الخطوة من برشلونة، كخطة بديلة للنادي في حالة عدم التمكن من ضم إرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند، بعد اقتحام مانشستر سيتي للموقف ومحاولته لإغراء اللاعب رياضيًا وماليًا.

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