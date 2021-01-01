برشلونة محروم من لاعبي ليفربول والسبب كوتينيو

بند جديد في الصفقة المكلفة للنادي الكتالوني

كشفت تقارير إعلامية عن بند جديد في صفقة انتقال فيليبي كوتينيو إلى صفوف برشلونة والتي بسببها لا يمكن للأخير ضم لاعبين من الريدز إلا بقيمة معينة.

وضم برشلونة كوتينيو في يناير 2018 من ليفربول مقابل 120 مليون يورو قابلة للزيادة بسبب عدة بنود متعلقة بالمشاركات والبطولات. المزيد هنا.

وقالت "آس" إن الفريقين أبرما اتفاقاً ضمن بنود الصفقة ينص على أن برشلونة لا يحق له ضم أي لاعب من ليفربول حتى 2021 إلا بعد دفع مبلغ معين.

وينص البند أن يدفع برشلونة 93 مليون يورو بالإضافة لقيمة اللاعب التي يحددها النادي الإنجليزي، وذلك بحسب تقرير الصحيفة الإسبانية.

"موندو" كشفت عن بند آخر يدفع برشلونة على إثره 20 مليون يورو إضافية لليفربول إذا بلغ اللاعب 100 مباراة بقميص البلوجرانا.

اقرأ أيضاً .. ألبا: يجب احترام قرار ميسي وهالاند ومبابي رائعان ولكن

كوتينيو حتى الآن لعب 90 مباراة بقميص برشلونة في كل المسابقات، وفي ظل إصابته وابتعاده عن المشاركة، سيبحث الفريق عن التخلص منه الصيف المقبل لتجنب المزيد من الخسائر المادية بحسب التقرير.

ولم يقدم اللاعب البرازيلي الإضافة منذ انضمامه للنادي الكتالوني، مما جعله يخرج مُعاراً إلى بايرن ميونخ ولكن عاد مجدداً لناديه الأصلي.