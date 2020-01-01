إخفاقات برشلونة تتوالى .. كوتينيو يزيد مرار النادي الكتالوني

نادي برشلونة مهدد بدفع خمسة ملايين يورو لليفربول في هذه الحالة بسبب فيليبي كوتينيو.

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن نادي برشلونة سيكون مضطرًا لدفع خمسة ملايين يورو لنظيره ليفربول بنهاية الموسم الجاري بسبب لاعبه فيليبي كوتينيو.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل"، والتي أكدت أن برشلونة سيدفع ذلك المبلغ تحت أي ظرف لو فاز كوتينيو بدوري أبطال أوروبا.

ولا يشترط العقد المبرم بين برشلونة وليفربول على حصول الفريق الكتالوني بنفسه على اللقب، إنما يقتصر الحديث فيه عن كوتينيو نفسه.

المزيد من الفرق

رحيل ميسي ضمنهم؟ .. عشر خطوات تعيد برشلونة على الطريق الصحيح

وكان برشلونة قد تعرض لهزيمة تاريخية مساء الأمس أمام نظيره بايرن ميونخ مساء الأمس في دور الـ 8 من دوري أبطال أوروبا.

وشارك كوتينيو بقميص بايرن ميونخ في المباراة، حيث يمضي النجم البرازيلي فترة إعارة مع الفريق الألماني تنتهي بنهاية الموسم.

وانضم كوتينيو من ليفربول لصفوف برشلونة بمقابل مادي 120 مليون يورو، مع بعض البنود الإضافية التي قد تجعل الصفقة تصل لـ 160 مليون.

جدير بالذكر أن بايرن ميونخ سيواجه الفائز من ليون ومانشستر سيتي في نصف النهائي الذي يقام مساء اليوم في لشبونة.