ألبا: يجب احترام قرار ميسي وهالاند ومبابي رائعان ولكن

الظهير الأعسر يعيش موسماً رائعاً

ناقش مدافع برشلونة جوردي ألبا وضعية ناديه مؤخراً، وخصوصاً الحديث بخصوص مستقبل ليونيل ميسي وإمكانية التعاقد مع إرلينج هالاند أو كيليان مبابي.

برشلونة يعيش حالة استفاقة في الليجا جعلته يقلص الفارق مع أتلتيكو مدريد لأربع نقاط فقط، وكان ألبا أحد أسباب التألق بفضل مستواه المميز.

وقال اللاعب مع "سبورت": "نعم الفريق تحسن للغاية، بلغنا نهائي الكأس وننافس في الليجا، ونتمسك بفرصة تحقيق الثنائية، استفدنا من التغير الخططي للعب بثلاثة بالخلف وأنا أيضاً استفدت".

وأضاف: "أعيش موسماً طيباً، 11 تمريرة حاسمة وخمسة أهداف، لقد نضجت كثيراً، كما أن وجود كومان ساعدني، تحدث معي منذ أيامه الأولى ويخاطب الجميع في وجهه مباشرة".

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وعن مصير ميسي: "أتمنى أن يستمر لأنه الأفضل في العالم ولاعب خاص ولكن هذا قراره ومهما كان يجب علينا احترامه، يحب برشلونة ودوماً أظهر ذلك".

وأضاف: "مع ميسي أتمتع بعلاقة طيبة داخل وخارج الملعب، نفهم بعضنا البعض جيداً".

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وعلق ألبا عن إمكانية ضم هالاند أو مبابي: "لاعبان رائعان وصغيران في السن ولكن يقدمان مستوى مرتفع ولكن لست أنا من يقرر في برشلونة".

ويقدم ألبا أحد أفضل مواسمه التهديفية بعد أن هز الشباك خمس مرات وساهم في صناعة 11 هدفاً بكل المسابقات.