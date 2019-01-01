برشلونة يرفض شرط باريس سان جيرمان لضم نيمار

ما هو شرط باريس سان جيرمان الذي لم يلقى صدى في برشلونة؟

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

طلب نادي باريس سان جيرمان الحصول على خدمات عثمان ديمبيلي من برشلونة في مقابل التخلي عن نيمار دا سيلفا وهو ما رفضته إدارة النادي الكتالوني.

جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، صرّح في وقت سابق أنّ ديمبيلي أكثر أهمية من نيمار.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية إنّ النادي الباريسي طلب من برشلونة تبادل بين اللاعبين والحصول على خدمات ديمبيلي بجانب 100 مليون يورو لأجل بيع نيمار.

ورفض البلوجرانا هذا الاقتراح بصورة قاطعة إلا أنّ الإدارة قد توافق حال انضم فيليبي كوتينيو وعثمان ديمبيلي في صفقة تبادلية دون دفع أي مبالغ إضافية.

وبحسب التقارير الصحفية فإن باريس سان جيرمان لن يوافق على بيع صاحب الـ 27 عامًا بأقل من 200 مليون يورو أو 100 مليون يورو بجانب لاعب من برشلونة.

وفي حال لم يتلقى بطل الدوري الفرنسي عرضًا مرضيًا لأجل نيمار فقد يستمر اللاعب لموسم إضافي.