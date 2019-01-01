باريس سان جيرمان يهدد نيمار بالاستمرار في فرنسا

نادي باريس سان جيرمان يؤكد لنيمار أن استمرار في صفوفه أمر وارد لو لم يتلقوا عرضًا مناسبًا من أجله.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية اليوم أن نادي باريس سان جيرمان قد قرر أن يجعل استمرار نيمار في صفوفه خيارًا مطروحًا خلال الفترة المقبلة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت" والتي كانت قد نقلت الأنباء عن "باريس يونايتد" التي تابعت تفاصيل الانتقال عن كثب في الأيام الماضية.

وذكرت الصحيفة أن النادي الباريسي لن يفرط في خدمات نيمار بأقل من المكاسب التي وضعها هدفًا بالنسبة له من خلف رحيل اللاعب في الفترة المقبلة.

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ويقيم النادي الباريسي نيمار بما يعادل حوالي ٢٠٠ مليون يورو ويرفض بأي شكل من الأشكال أن يقلل من ذلك المبلغ بأي صورة سواء كانت مادية أو في صفقة تبادلية.

وطلب ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان من برشلونة ١٠٠ مليون يورو بالإضافة للعرض المقدم حاليًا من النادي بتبديل كوتينيو بنيمار من أجل إتمام الصفقة.

جدير بالذكر أن مفاوضات جدية كانت قد جمعت برشلونة وباريس سان جيرمان في فرنسا الأسبوع الماضي وكان من المفترض استئنافها اليوم بين رئيسي النادي لكن لم يحدث أي جديد.