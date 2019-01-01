بارتوميو: عودة نيمار إلى برشلونة؟ ديمبيلي أفضل منه!

رئيس النادي الإسباني يرد مرة أخرى على تكهنات عودة نيمار من جديد

أصر جوسيب بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني، أن جناح الفريق عثمان ديمبيلي أفضل من المهاجم البرازيلي نيمار.

برشلونة تعاقد مع ديمبيلي في صيف 2017، تعويضاً لرحيل نيمار إلى باريس سان جيرمان بـ222 مليون يورو.

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مستوى الفرنسي تأثر بشكل كبير بسبب الإصابات، ليرتبط برشلونة بالعودة مرة أخرى لنيمار، ومحاولة التعاقد معه من جديد.

وقال بارتوميو عن هذه الإمكانية:"هل سنشتري نيمار مرة أخرى؟ لا أريد الإجابة بنعم أم لا، لكننا استخدمنا الأموال بطريقة صحيحة".

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وأضاف:"تعاقدنا مع عثمان ديمبيلي وفيليب كوتينيو، عثمان أفضل من نيمار والآن هو يلعب في برشلونة".

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وتأتي تصريحات بارتوميو، بعد ما قاله نيمار مؤخراً أنه حقق حلمه بالفعل باللعب لبرشلونة، ولا يمانع يوماً ما الانتقال لغريمه التقليدي ريال مدريد.

المهاجم البرازيلي يقضي الفترة الحالية بعيداً عن الملاعب، لمعاناته من إصابة قوية قد تبعده عن مباريات باريس حتى بداية إبريل القادم.