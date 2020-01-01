برشلونة يجد الحل للتخلص من كوتينيو

كوتينيو خارج الحسابات في كتالونيا

تحدثت تقارير عن خروج البرازيلي فيليبي كوتينيو، لاعب بايرن ميونخ المعار من برشلونة، من حسابات الأخير، وبحثه عن حلول للتخلص منه دون خسارة مالية

وكان اللاعب قد انضم للبلوجرانا قبل ثلاثة سنوات قادماً من ليفربول مقابل 120 مليون يورو، ولكن فشل في التألق على مدار موسمين، ليخرج معاراً الصيف الماضي إلى النادي الألماني، ولكن لم يفرض نفسه أساسياً.

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وذكرت "موندو" أن برشلونة لن يمانع بيع اللاعب مقابل 70-80 مليون يورو من أجل التخلص منه، في ظل خروجه من حسابات النادي في الفترة المقبلة.

الصحيفة تحدثت عن إدراك النادي الكتالوني لصعوبة بيع كوتينيو بمبلغ يقترب من المائة والعشرين مليون يورو التي دفعها لضمه من ليفربول، ولذا سيحاول تقليص خسائره.

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ودعا ستيف ماكمانمان، نجم ليفربول السابق، النادي الإنجليزي لاستعاده اللاعب البرازيلي، معتبراً أن الأخير سيقدم الإضافة وسيستعيد مستواه مجدداً لو عاد.

كوتينيو شارك في 26 مباراة الموسم الجاري بقميص بايرن، وسجل ستة أهداف في البوندسليجا، ولكن تراجع دوره منذ تولي هانز فليك تدريب البافاري منتصف الموسم.