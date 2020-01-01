إنييستا: حياتي تغيرت بعد نهائي مونديال 2010

كشف أيضاً عن النصيحة الثمينة من لويس أراجونيس

بعد مرور 10 سنوات على الهدف التاريخي لأندريس إنييستا في شباك هولندا بكأس العالم 2010، خرج النجم الإسباني للحديث عن هذه المناسبة.

لاعب برشلونة السابق وفيسيل كوبي الياباني الحالي، يعتبر تاريخ 11 يوليو من الأهم في حياته، عندما نجح في قيادة إسبانيا لتحقيق لقب المونديال بهدفه الحاسم في النهائي.

وقال صاحب الـ36 سنة في تصريحات لصحيفة "as" الإسبانية:"فخور جداً لارتداء قميص المنتخب الإسباني لفترة طويلة استمرت 12 سنة، كنت أرغب في ترك علامة أكبر لكن المهم الوقت الممتع الذي قضيته مع الفريق".

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وأضاف:"مررت بلحظات صعبة وأخرى فريدة، الأهداف ليست الأشياء الأهم بالنسبة لي، أفضل الاحتفاظ بكل شيء آخر".

وأما عن نصيحة لويس أراجونيس المدرب الأسبق لإسبانيا:"كان مهووساً بالجانب المتعلق بتسجيل الأهداف، وأراد مني الانطلاق بشكل أكبر لزيادة المعدل التهديفي، كانت لديه عقلية مختلفة في الوصول إلى المرمى".

ما تعلمه من أراجونيس:"على المستوى التكتيكي كان يشجعني على العدوانية في بعض أجزاء الملعب من الناحية الهجومية، الأمر كان يتعلق بكرة القدم كاملة وليست تفاصيل فقط".

وتابع:"تعلمت منه الشغف بكرة القدم وتحقيق الفوز، والثقة بنفسك وشريكك في الملعب، وغرس فينا شعور روح الجماعة والتعاون المشترك".

وأما فيسنتي دي بوسكي:"شخص عزيز جداً بالنسبة لي ويحظى باحترام كبير من الجميع، واجهنا العديد من الصعوبات بعد الفوز بكأس العالم واليورو، لكنه تمتع بالكثير من القوة طوال فترة عمله مع المنتخب"

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تغير حياته بعد هدف مونديال 2010 ضد هولندا:"لا أعرف كيف أقيس ذلك، لكن العديد من الأشياء الهامة تغيرت وأصبحت الأمور رائعة بعد هذه اللحظة أكثر من أي وقت سابق".

يذكر أن إنييستا لعب 6 مباريات مع فيسيل كوبي بكل البطولات هذا الموسم، نجح خلالهم في صناعة 4 أهداف بقميص الفريق الياباني.