برشلونة ضد أتلتيك بيلباو: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لحظة بلحظة لمباراة وبرشلونة وأتلتيك بيلباو والتي تقام بملعب سان ماميس مباراة مؤجلة من الجولة الثانية من الدوري الإسباني

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أتلتيك بيلباو 2 × 3 برشلونة

تغطية مباشرة لحظة بلحطة

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انتهاء المباراة شكرًا على المتابعة

90' بعد تمريرة خاطئة من ليونيل ميسي، يقطع جارسيا الكرة إلى مونياين الذي سددها مباشرة ليسجل الهدف الثاني لبيلباو.

87' ميسي يقود هجمة من الرواق الأيسر لكن عرضيته إلى برايثوايت لم تكن متقنة لتغادر الكرة الملعب إلى ضربة مرمى.

80' سيطرة سلبية من جانب برشلونة مع محاولات على استحياء من بيلباو.

75' خروج ديست وعثمان ديمبيلي ونزول أوسكار مينجويزا ومارتين برايثوايت لبرشلونة.

72' بعد لعبة من ديمبيلي إلى بيدري تعود الكرة إلى ميسي الذي سددها من لمسة واحدة لكن ضربت القائم.

67' الأمور هدأت نسبيًا مع سيطرة على الكرة من جانب بيلباو لكن الدفاع يظهر ويخمد الفرص.

62' ميسي يمرر الكرة إلى ألبا ثم إلى جريزمان وإلى ميسي ليلمسها بيسراه وتتحول إلى هدف.

59' بعد تمريرة من ديمبيلي وصلت الكرة إلى ميسي على حدود منطقة الجزاء ليسددها قوية لكن ارتطمت بالقائم وتحولت إلى ضربة مرمى.

57' إنذار لكليمون لونجليه بسبب إهدار الوقت مما يحرمه من المشاركة أمام غرناطة.

54' بعد تمريرة مميزة من دي يونج وصلت الكرة إلى ميسي الذي سجل الهدف الثالث لكن لم يتم احتسابه بداعي التسلل.

52' كابا لعب عرضية خطيرة وصلت إلى جارسيا لكن الأخير لم يتعامل معها بشكل جيد وتحولت إلى ضربة مرمى.

51' من كرة عرضية من بالنزياجا لكن أراوخو سبق إينياكي وحولها إلى ضربة ركنية.

48' بيلباو شنّ هجمة خطيرة لكن تصدى لها أراوخو وعادت إلى مهاجم بيلباو الذي سددها بسهولة في يد تير شتيجن.

بداية الشوط الثاني

47' انتهاء الشوط الأول

43' وصلت الكرة إلى ميسي من تمريرة جريزمان لكن البرغوث لم يستفد منها ولعبها بجوار المرمى.

39' برشلونة لعب مرتدة خطيرة وصلت إلى جريزمان الذي سددها بيسراه لكن الحارس تصدى وحاول بيدري لعبها لكن الحكم احتسب مخالفة عليه.

38' ليونيل ميسي يسجل الهدف الثاني بعد تمريرة مع بيدري ليضع النادي الكتالوني في المقدمة.

36' كابا يمرر كرة عرضية وكاد ديست أن يسجلها بالخطأ في مرماه لكنّه استطاع تصحيح الوضع سريعًا واستعادة الكرة.

34' عثمان ديمبيلي يسدد كرة بيسراه من على حدود منطقة الجزاء يتصدى لها الحارس أوناي على مرتين.

31' يوري بيرتشيتشي يتعرض للإصابة ويخرج بديلًا مبكرًا وينزل ميكيل بالنزياجا.

29' برشلونة يحاول على فترات تعقيد الأمور على أصحاب الأرض، لكن الهجمات ليست خطيرة بما يكفي.

23' سيطرة من برشلونة انهت بهجمة خطيرة وصلت إلى جوردي ألبا الذي سددها في المرمى لكن الحارس حولها لركنية.

16' عثمان ديمبيلي يصل منفردًا إلى المرمى لكن سددها خارج الملعب ليتم احتساب الكرة تسلل.

14' ليونيل ميسي يلعب كرة طولية وأعادها دي يونج إلى الخلف بقدمه ليحولها بيدري برأسه إلى التعادل.

13' عثمان ديمبيلي يسدد من على حدود منطقة الجزا، لكن الحارس يتصدى لها وتتحول إلى ركنية.

11' مونياين يقود هجمة لأصحاب الأرض لكن الدفاع يتدخل

7' هجمة خطيرة لبرشلونة على الرواق الأيسر من ديمبيلي إلى ميسي إلى جريزمان الذي سندها لديست لكن الحارس يتألق ويتصدى للكرة ويحولها لركنية.

5' هجمة خطيرة من بيلباو وصلت إلى يوري الذي سددها بيسراه خارج المرمى

3' تمريرة طولية من جارسيا وصلت إلى ويليامز الذي انفرد بالمرمى وسدد الكرة على يمين الحارس ليحرز الهدف الأول لأصحاب الأرض

1' بداية المباراة

تشكيل أتلتيك بيلباو

يبدأ المدرب مارسيلينو جارسيا بالتشكيل التالي:

التشكيل | 4-4-2

أوناي سيمون

يوري بيرتشيتشي - إينيجو مارتينيز - أوناي نونيز - أندير كابا

إيكر مونياين - ميكيل فيسجا - فنسيدور - دي ماركوس

راؤول جارسيا - ويليامز

تشكيل برشلونة

يبدأ المدرب رونالد كومان بالتشكيل التالي:

التشكيل | 4-2-3-1

أندريه تير شتيجن

جوردي ألبا- كليمون لونجليه - رونالد أراوخو- سيرجينو ديست

سيرجيو بوسكيتس- فرينكي دي يونج

عثمان ديمبيلي - بيدري - أنطوان جريزمان

ليونيل ميسي

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في المقابل سيدخل فريق أتلتيك بيلباو اللقاء في المركز التاسع برصيد 21 نقطة فقط، وفي أول مباراة لمدرب الفريق الجديد مارسيلينو الذي يمتلك سجلًا كبيرًا أمام برشلونة.

يحتل برشلونة المركز الخامس برصيد 28 نقطة من 16 مباراة متخلفًا عن أتلتيكو مدريد الذي يتوجد في الصدارة بفارق 10 نقاط بالتمام والكمال وعن ريال مدريد بواقع 8 نقاط لذا لا يوجد أي مجال إطلاقًا للبلاوجرانا لفقد المزيد من النقاط إذا أراد الحفاظ على حظوظه في المنافسة والتي تعتبر ضعيفة نوعًا حتى الآن.

أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – للمواجهة المرتقبة بين برشلونة ضد أتلتيك بيلباو في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية في الدوري الإسباني.