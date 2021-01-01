قبل لقاء أتلتيك بيلباو .. كومان يستعيد ذكريات الإقالة مع فالنسيا بسبب مارسيلينو!

ما هو سجل مارسيلينو أمام برشلونة؟

قبل أيام قليلة من مواجهة برشلونة في الدوري الإسباني، أعلن نادي أتلتيك بيلباو التعاقد مع مارسيلينو لقيادة الفريق بهدف العودة إلى المسار الصحيح.

مارسيلينو سيبدأ مسيرته مع النادي الباسكي بمواجهة برشلونة في الدوري الإسباني على ملعب "سان ماميس"، ذلك الملعب الذي لم يحقق عليه برشلونة أي انتصار في آخر 3 زيارات ولم يسجل أي هدف، فتعادل دون أهداف في موسم 2018-2019 وخسر مرتين 1-0 في الدوري ثم كأس الملك.

ولكن المدرب الجديد لا يمتلك سجلًا كبيرًا أمام برشلونة، صحيح آخر مواجهة جمعته ضد النادي الكتالوني كانت في نهائي كأس الملك وانتصر 2-1 لكن هذا هو الفوز الوحيد له ضد البلوجرانا.

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المدرب صاحب الـ55 عامًا واجه برشلونة 21 مرة سواء مع فالنسيا أو فياريال أو إشبيلية أو ريال سرقسطة أو راسينج أو ريكرياتيفو، حقق الفوز في مرة واحدة فقط والتعادل في 6 مباريات وخسر 14 لقاء.

سجلت الفرق التي دربها 17 هدفًا واستقبلت 44 دفعة واحدة وأكبر هزيمة تلقاها كانت 6-1 في موسم 2009-2010 حينما عمل مدربًا مع ريال سرقسطة.

ورغم أنّ سجله أمام برشلونة سيئًا، لكنّه كان خصمًا قويًا وخاصة في فترته مع فياريال ثم فالنسيا، فوجد النادي الكتالوني صعوبة في تحقيق الانتصار، فعلى سبيل المثال، فاز البلوجرانا مرتين في موسمي 2013-2014 و2014-2015 بنتيجة 3-2 وكاد أن يخسر المواجهتين.

أما أمام فالنسيا، فحقق البلوجرانا العديد من الانتصارات الصعبة وحتى التعادلات سواء 1-1 مرتين أو 2-2 أو 2-1 وأغلب هذه الصعوبات كانت خارج ملعب "كامب نو".

لو انتقلنا للمواجهات مع المدرب رونالد كومان، فلم يلعب مارسيلينو سوى مرتين فقط في موسم 2007-2008 ضد الهولندي، وكان الأول مدربًا لراسينج والأخير لفالنسيا.

المباراة الأولى انتهت 1-0 لصالح راسينج والثانية 2-1 للفريق ذاته، أي أنّ كومان فشل في تحقيق أي انتصار عليه في المواجهتين. المباراة الأخيرة تحديدًا كانت يوم 12 أبريل 2008 أي قبل 8 أيام فقط من إقالة كومان.

فرغم أنّ كومان حقق الفوز على خيتافي بعد الخسارة من راسينج، إلا أنّه خسر من بيلباو 5-1 في "سان ماميس" فتمت إقالته.

فهل يعود مارسيلينو ليجعل أيام برشلونة صعبة وكذلك كومان خاصة وأنّه سيواجه البلوجرانا مرتين في الشهر الحالي ويمكن أن تصل إلى 3 مرات حال وصل بيلباو والفريق الكتالوني إلى نهائي السوبر الإسباني!

قبل أيام قليلة من مواجهة برشلونة في الدوري الإسباني، أعلن نادي أتلتيك بيلباو التعاقد مع مارسيلينو لقيادة الفريق بهدف العودة إلى المسار الصحيح.

مارسيلينو سيبدأ مسيرته مع النادي الباسكي بمواجهة برشلونة في الدوري الإسباني على ملعب "سان ماميس"، ذلك الملعب الذي لم يحقق عليه برشلونة أي انتصار في آخر 3 زيارات ولم يسجل أي هدف، فتعادل دون أهداف في موسم 2018-2019 وخسر مرتين 1-0 في الدوري ثم كأس الملك.

ولكن المدرب الجديد لا يمتلك سجلًا كبيرًا أمام برشلونة، صحيح آخر مواجهة جمعته ضد النادي الكتالوني كانت في نهائي كأس الملك وانتصر 2-1 لكن هذا هو الفوز الوحيد له ضد البلوجرانا.

المدرب صاحب الـ55 عامًا واجه برشلونة 21 مرة سواء مع فالنسيا أو فياريال أو إشبيلية أو ريال سرقسطة أو راسينج أو ريكرياتيفو، حقق الفوز في مرة واحدة فقط والتعادل في 6 مباريات وخسر 14 لقاء.

سجلت الفرق التي دربها 17 هدفًا واستقبلت 44 دفعة واحدة وأكبر هزيمة تلقاها كانت 6-1 في موسم 2009-2010 حينما عمل مدربًا مع ريال سرقسطة.

ورغم أنّ سجله أمام برشلونة سيئًا، لكنّه كان خصمًا قويًا وخاصة في فترته مع فياريال ثم فالنسيا، فوجد النادي الكتالوني صعوبة في تحقيق الانتصار، فعلى سبيل المثال، فاز البلوجرانا مرتين في موسمي 2013-2014 و2014-2015 بنتيجة 3-2 وكاد أن يخسر المواجهتين.

أما أمام فالنسيا، فحقق البلوجرانا العديد من الانتصارات الصعبة وحتى التعادلات سواء 1-1 مرتين أو 2-2 أو 2-1 وأغلب هذه الصعوبات كانت خارج ملعب "كامب نو".

لو انتقلنا للمواجهات مع المدرب رونالد كومان، فلم يلعب مارسيلينو سوى مرتين فقط في موسم 2007-2008 ضد الهولندي، وكان الأول مدربًا لراسينج والأخير لفالنسيا.

المباراة الأولى انتهت 1-0 لصالح راسينج والثانية 2-1 للفريق ذاته، أي أنّ كومان فشل في تحقيق أي انتصار عليه في المواجهتين. المباراة الأخيرة تحديدًا كانت يوم 12 أبريل 2008 أي قبل 8 أيام فقط من إقالة كومان.

فرغم أنّ كومان حقق الفوز على خيتافي بعد الخسارة من راسينج، إلا أنّه خسر من بيلباو 5-1 في "سان ماميس" فتمت إقالته.

فهل يعود مارسيلينو ليجعل أيام برشلونة صعبة وكذلك كومان خاصة وأنّه سيواجه البلوجرانا مرتين في الشهر الحالي ويمكن أن تصل إلى 3 مرات حال وصل بيلباو والفريق الكتالوني إلى نهائي السوبر الإسباني!