جدول ترتيب الدوري الإسباني 2020-21

تعرف على ترتيب الدوري الإسباني 2021 بعد الجولة الأولى التي لم يلعب بها ريال مدريد حامل اللقب ولا برشلونة الذي خسر اللقب الموسم الماضي

انطلقت النسخة 90 من الدوري الإسباني يوم السبت 12 سبتمبر 2020، الموافق 20 محرم 1442، على أن ينتهي الموسم في 23 مايو 2021 الموافق 16 صفر 1443 هجريًا.

تعرض الموسم الماضي لهزاتٍ عنيفة بسبب انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، وهو ما تسبب في توقف النشاط في الفترة بين مارس وأغسطس 2020، لكنها في النهاية عادت وانتهت سريعًا ونحن الآن في موسم 2020-2021.

كان من أكبر المتضررين من توقف النشاط برشلونة ، حيث كان على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني لكنه خسر اللقب في النهاية لصالح ريال مدريد ، كما خرج الفريق من دوري أبطال أوروبا بنتيجة كارثية على يد بايرن ميونخ هي 8-2، وهو ما أدى إلى ترتيبات كثيرة في البيت الكتالوني، أبرزها إقالة سيتيين والتعاقد مع رونالد كومان.

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لم يكن سوق انتقالات صيف 2020 قوي بالنسبة لفرق الدوري الإسباني ، حيث أثر فيروس كورونا بقوة على اقتصاديات الأندية في العالم أجمع، لكن من المتوقع أن لا يستمر هذا الأمر مع توقع عودة الجماهير خلال الموسم الحالي.

يتأهل رباعي الصدارة في الدوري الإسباني مباشرةً إلى دوري أبطال أوروبا، ويشارك صاحب المركز الخامس في الدوري الأوروبي، ويبقى مقعد اليوروبا ليج الآخر معلق حتى انتهاء كأس ملك إسبانيا، وبدايةً من الموسم القادم ستبدأ بطولة أوروبية ثالثة للأندية سيشارك فيها صاحب المركز السادس.

هبط الموسم الماضي إسبانيول ومايوركا وليجانيس من الدوري الإسباني، وصعد بدلاً منهم الثلاثي ويسكا وإلتشي وقادش.

وفي هذا التقرير سنتعرف على ترتيب الدوري الإسباني 2020-2021.

ترتيب الدوري الإسباني تأجلت مباراتي ريال مدريد وبرشلونة في الجولة الأولى من الدوري الإسباني ، لكن الإثارة لم تغيب، حيث تعادل ريال سوسييداد الذي قدم موسم جيد الموسم الماضي مع بلد الوليد، وتعادل فياريال مع ويسكا، وخسر أتلتيك بيلباو من غرناطة.

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 غرناطة 1 1 0 0 2 0 +2 3 2 أوساسونا 1 1 0 0 2 0 +2 3 3 ريال بيتيس 1 1 0 0 1 0 +1 3 4 ريال سوسييداد 1 0 1 0 1 1 0 1 5 بلد الوليد 1 0 1 0 1 1 0 1 6 سيلتا فيجو 1 0 1 0 0 0 0 1 7 إيبار 1 0 1 0 0 0 0 1 8 أتلتيكو مدريد 0 0 0 0 0 0 0 0 9 برشلونة 0 0 0 0 0 0 0 0 10 إلتشي 0 0 0 0 0 0 0 0 11 خيتافي 0 0 0 0 0 0 0 0 12 ويسكا 0 0 0 0 0 0 0 0 13 ليفانتي 0 0 0 0 0 0 0 0 14 ريال مدريد 0 0 0 0 0 0 0 0 15 إشبيلية 0 0 0 0 0 0 0 0 16 فالنسيا 0 0 0 0 0 0 0 0 17 فياريال 0 0 0 0 0 0 0 0 18 ألافيس 1 0 0 1 0 1 -1 0 19 أتلتيك بيلباو 1 0 0 1 0 2 -2 0 20 قادش 1 0 0 1 0 2 -2 0

جدول مباريات الدوري الإسباني - الجولة الأولى