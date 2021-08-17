الزمالك ضد وادي دجلة: مباشر لحظة بلحظة
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الزمالك 0 × 0 وادي دجلة
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تشكيل الزمالك
يبدأ المدرب باتريس كارتيرون بالتشكيل التالي..
التشكيل | 4-2-3-1
محمد أبوجبل
أحمد فتوح - محمود حمدي الونش- محمود علاء - حازم إمام
طارق حامد - إمام عاشور
أشرف بنشرقي - شيكابالا - أحمد سيد زيزو
مروان حمدي
البدلاء: إسلام جابر - حمزة المثلوثي - أسامة فيصل - أيمن حفني - محمود جنش - محمود عبد العزيز - يوسف أوباما - سيف الدين الجزيري - حسام عبد المجيد.
تشكيل وادي دجلة
يبدأ المدرب عبد الباقي جمال بالتشكيل التالي..
التشكيل | 4-3-3
محمد عبد المنصف
إسحاقو يعقوبو - كريم الدبيس - أحمد مجدي - إيهاب المباركي
رمحمد رضا - أحمد سعيد - محمد هلال
أحمد عاطف - أحمد شريف - حسام عرفات
البدلاء: صلاح أمين - عمرو صالح - إبراهيم عايش - رامز مدحت - مسعد عوض - محمد جمال.
جدول مباريات الزمالك في الدوري المصري 2021 والقنوات الناقلة
انتهت مباراة وادي دجلة الأخيرة بالتعادل السلبي مع الاتحاد السكندري، ويحتاج الفريق لكل نقطة في المباريات القادمة حيث يتواجد في منطقة الهبوط، وتحديدًا في المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد 25 نقطة، والفارق بينه وبين البنك الأهلي آخر الأندية خارج منطقة الخطر هو 4 نقاط.
فاز نادي الزمالك على الإسماعيلي في ديربي أولاد العم في المباراة الأخيرة له في الدوري، وأصبح رصيده 70 نقطة في الصدارة وحافظ على فارق النقاط بينه وبين الأهلي الوصيف.
أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الزمالك ضد وادي دجلة في الجولة 31 من الدوري المصري الممتاز 2021.