الأهلي وطلائع الجيش: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث ومجريات مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش في الجولة الـ 31 في الدوري المصري الممتاز 2020-2021

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الأهلي 0 × 0 طلائع الجيش

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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تشكيل طلائع الجيش:

التشكيل| 4-2-3-1

محمد بسام

محمد ناصف - مهاب علي - إسلام جمال - حسن مجدي

مهند لاشين - عمرو السيسي

مصطفى جمال - ناصر منسي - أحمد سمير

عمرو جمال

تشكيل الأهلي:

التشكيل| 4-2-3-1

محمد الشناوي

علي معلول - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - أكرم توفيق

أليو ديانج - حمدي فتحي

كهربا - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات

والتر بواليا

اليكم تشكيل فريقنا لمواجهة طلائع الجيش ضمن منافسات بطولة الدوري 🦅💪

🔴|#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/1JFkrHextD — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) August 17, 2021

فاز الأهلي في آخر مبارياته في الدوري على إنبي، وأصبح رصيده 68 نقطة في المركز الثاني، وتفصله نقطتان عن الزمالك صاحب الصدارة.

طلائع الجيش في المنطقة الآمنة في الدوري المصري هذا الموسم، حيث يحتل المركز الثامن برصيد 38 نقطة، بفارق كبير عن منطقة الهبوط.

أهلاً ومرحبًا بكم في التغطية المباشرة لمباراة الأهلي وطلائع الجيش ضمن مباريات الجولة الـ 31 في الدوري المصري الممتاز 2021، والتي تقام في ستاد السويس.