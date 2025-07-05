بث مباشر: شاهد مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في كأس العالم للأندية 2025 عبر DAZN

شاهد بالفيديو البث المباشر لمباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في كأس العالم للأندية 2025 عبر DAZN

يتزين ملعب مرسيدس بنز، لاستقبال مباراة قوية ومثيرة تجمع بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ، ضمن مواجهات ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025.

وكان باريس سان جيرمان، قد نجح في حجز مقعده في ربع نهائي البطولة، بعد التغلب على إنتر ميامي، بأربعة أهداف دون رد.

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أما على الجانب الآخر بايرن ميونخ، قد تغلب على فلامنجو، بأربعة أهداف مقابل هدفين.

ما القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في كأس العالم للأندية 2025؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

حصلت شبكة "DAZN" على حقوق بث مباريات مونديال الأندية 2025، بشكل مجاني، ومن المنتظر أن يتم نقل كافة المباريات من خلالها، بما فيها مواجهة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ.

كما يتم نقل المباراة أيضًا عبر شبكة قنوات MBC وبالتحديد عبر MBC 1 و MBC مصر 2 و MBC أكشن.

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعلق الملعب باريس سان جيرمان - بايرن ميونخ السبت 5 يوليو 2025

19:00 السعودية DAZN حماد العنزي مرسيدس بنز MBC 1 فهد العتيبي MBC أكشن MBC مصر 2 فارس عوض

التشكيل الرسمي لمباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في كأس العالم للأندية 2025

نتائج باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في المباريات الأخيرة