بث مباشر: شاهد مباراة ريال مدريد وريد بول سالزبورج في كأس العالم للأندية 2025 عبر DAZN

شاهد بالفيديو البث المباشر لمباراة ريال مدريد وريد بول سالزبورج في كأس العالم للأندية 2025 عبر DAZN

يستعد ملعب لينكون فاينانشال فيلد، لاستقبال مباراة قوية تجمع بين ريال مدريد وريد بول سالزبورج، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مجموعات كأس العالم للأندية 2025.

مباراة هامة حساب الجولة الثالثة من كأس العالم للأنديه ستجمع كلا من ريال مدريد وريد بول سالزبورج، في ظل أن حسابات التأهل في هذه المجموعه مفتوحة على كل الاحتمالات.

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ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وريد بول سالزبورج في كأس العالم للأندية 2025؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

حصلت شبكة "DAZN" على حقوق بث مباريات مونديال الأندية 2025، بشكل مجاني، ومن المنتظر أن يتم نقل كافة المباريات من خلالها، بما فيها مواجهة ريال مدريد وريد بول سالزبورج.

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق الملعب ريد بول سالزبورج - ريال مدريد الجمعة 27 يونيو 2025

04:00 السعودية DAZN يزيد مواقي لينكون فاينانشال فيلد شاهد حاتم بطيشة

كأس العالم للأندية - المجموعة H Lincoln Financial Field

التشكيل الرسمي لمباراة ريال مدريد وريد بول سالزبورج في كأس العالم للأندية 2025

ترتيب مجموعة ريال مدريد وريد بول سالزبورج في كأس العالم للأندية 2025