بث مباشر: شاهد حفل الكرة الذهبية 2023 .. لحظة بلحظة

مصعب صلاح
الكرة الذهبيةل. ميسيريال مدريدبرشلونةليفربولفرنسار. لوانداوسكيمحمد صلاحE. Hålandمبابي

شاهد مباشرةً بالفيديو البث المباشر ولحظةً بلحظة كافة أحداث ومجريات حفل جائزة الكرة الذهبية 2023

شاهد البث المباشرة للكرة الذهبية 2023 من هنا

موعد حفل الكرة الذهبية 2023، قائمة المرشحين والقنوات الناقلة

تغطية مباشرة لحظة بلحظة لحفل الكرة الذهبية 2023

*سوف يتم نقل الحفل بصورة مباشرة عبر beIN Sports الإخبارية وذلك في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية

ترتيب الكرة الذهبية 2023
الترتيباللاعبالفريق / المنتخب
30روبن دياشمانشستر سيتي / البرتغال
=28مارتين أوديجاردآرسنال / النرويج
=28راندل كولو موانيفرانكفورت - باريس سان جيرمان / فرنسا
27نيكولو باريلاإنتر / إيطاليا
26جمال موسيالابايرن ميونخ / ألمانيا
25جوسكو جفارديوللايبزيج - مانشستر سيتي / كرواتيا
24بوكايو ساكاآرسنال / إنجلترا
23أندريه أوناناإنتر - مانشستر يونايتد / الكاميرون
22كيم مين جاينابولي - بايرن ميونخ / كوريا الجنوبية
21أنطوان جريزمانأتلتيكو مدريد / فرنسا
20لاوتارو مارتينيزإنتر / الأرجنتين
19هاري كينتوتنهام - بايرن ميونخ / إنجلترا
18جود بيلينجهامريال مدريد - بوروسيا دورتموند / إنجلترا
الفائز بجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب 2023
الترتيباللاعبالفريق / المنتخب
الفائزة بجائزة الكرة الذهبية للسيدات 2023
الترتيباللاعبالفريق / المنتخب

الفائز بجائزة ياشين لأفضل حارس مرمى في 2023
الترتيباللاعبالفريق / المنتخب

لاوتارو مارتينيز جاء في المركز العشرين وهاري كين في المركز 19 وجود بيلينجهام رقم 18

جفارديول جاء في المركز 25 يليه ساكا ثم أونانا ثم كيم مين جاي وأخيرًا أنطوان جريزمان في المركز 21.

واحتل موسيالا المركز 26 وباريلا المركز 27 بينما تشارك مواني وأوديجارد المركز 28 وجاء دياش في المركز 29.

بدأ الإعلان عن ترتيب أول 30 لاعبًا في الكرة الذهبية (طالع القائمة كاملة من هنا)

ينتظر عشاق كرة القدم حول العالم حفل تسليم جائزة الكرة الذهبية 2023، والتي يحصل عليها أفضل لاعب في كل عام منذ ما يزيد عن نصف قرن.

جائزة الكرة الذهبية (بالون دور) تعد أهم الجوائز الفردية في كرة القدم ويلتفت أنظار العالم إليها كل عام لمعرفة من سيفوز بها، والنسخة الحالية تلقي ترقبًا شديدًا، بسبب صعوبة التكهن بالفائز بالجائزة.

هناك منافسة شرسة هذا العام على الكرة الذهبية مع تألق العديد من اللاعبين، وعلى رأسهم إرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي، بعد تألقه في البريمييرليج، وليونيل ميسي الذي قاد منتخب بلاده لتحقيق كأس العالم، وغيرهم من النجوم.

أعزائي المتابعون .. أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لحفل جائزة الكرة الذهبية 2023، والتي تُقام في العاصمة الفرنسية باريس.

اختيارات المحررين