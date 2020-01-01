ريال مدريد وإيبار: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة ريال مدريد ضد إيبار في الجولة 28 من الدوري الإسباني، وهي الأولى للملكي بعد العودة من توقف فيروس كورونا

ريال مدريد 3 × 1 إيبار

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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60' ركنية من اليمين نفذها ليون بعرضية أبعدها الدفاع، فقابل دي بلاسيس الكرة بتسديدة من يسار المنطقة اصطدمت بألفاريز ثم عبرت الكرة من بين أقدام كورتوا.

60' جووووووووووووووول أول لإيبار عن طريق دي بلاسيس

58' يا ربااااااااااه، ليون ينفذ الركنية بعرضية إلى القائم الأول يحولها إنريش إلى المرمى، لكن عارضة كورتوا تمنع الكرة من المرور.

57' إنريش يدخل بدلاً من كيكي جارسيا وبيجاس يدخل بدلاً من سواريس وبيدرو ليون يدخل بدلاً من أوريانا.

57' تصويبة قويييييييية من إسبوسيتو يطير لها كورتوا ويبعد الكرة لركنية من على يمينه.

56' حصار من إيبار على ريال مدريد المتراجع.

54' الكرة تصل لهازارد في يسار منطقة الجزاء فيراوغ ثم يرسل تسديدة يسارية، لكن سهلة في يد دميتروفيتش.

53' كوريا ينطلق في اليمين ثم يمرر الكرة لأوريانا فيحاصره كاسيميرو وكروس ويفتك الألماني منه الكرة.

52' عرضية من اليمين عن طريق رودريجو يحولها راموس برأسه للمرمى، لكن تسلل على المهاجم راموس اليوم وليس المدافع.

صحيفة ماركا : #راموس قائد #ريال_مدريد بتسجيله للهدف الثاني لفريقه أمام #إيبار يعادل رقم الهولندي #كومان لاعب #برشلونة السابق كأكثر المدافعين تسجيلا في تاريخ #الدوري_الإسباني بـ 67 هدفا pic.twitter.com/0mlVLklc5Z — قنوات الكاس (@alkasschannel) June 14, 2020

50' عرضية من اليسار عن طريق مارسيلو تخرج إلى تماس من الجهة الأخرى.

49' تسديدة قويييية من كيكي بعد خطأ من الدفاع المدريدي يطير لها كورتوا ويبعدها.

48' عرضية من أوريانا من اليمين تخرج بعيدة عن الجميع إلى ضربة مرمى.

46' بداية الشوط الثاني من المباراة.

فيرلاند ميندي يدخل بدلاً من كارباخال قبل بداية الشوط الثاني.

48' الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الأول.

48' خطييييييييييييييرة لريال مدريد بعرضية من اليسار عن طريق مارسيلو يقابلها رودريجو بتسديدة يسارية من يمين المنطقة يطير لها دميتروفيتش ويمسك الكرة على مرتين.

47' كريستوفورو يرسل كرة عالية إلى يسار منطقة جزاء الريال، يحولها كارباخال برأسه لكورتوا الذي يمسكها.

46' الحكم يضيف دقيقتين كوقت محتسب بدلاً من الضائع.

45' عرضية من اليسار عن طريق مارسيلو ينطلق لها راموس في يمين منطقة الجزاء، لكن الكرة أطول من اللازم.

44' دي بلاسيس يحاول العبور في يسار منطقة الجزاء، لكن كارباخال يفتك الكرة.

43' تمريرات بين لاعبي إيبار في الخلف بدايةً للهجوم.

42' كوريا يرسل عرضية أرضية من اليمين يبعدها مارسيلو للركنية.

41' بنزيما يحاول الانطلاق بالكرة في اليسار، فيعود معه كوريا ويبعد الكرة.

40' عرضية خطييييييييرة من اليسار عن طريق سواريس، لكن كورتوا أقرب من الجميع.

39' إيبار لم يستسلم حتى الآن، ويحاول لاعبوه الوصول لمرمى كورتوا.

37' بنزيما أرسل بينية لهازارد الذي توغل في يمين منطقة الجزاء ثم أرسل تسديدة أبعدها دميتروفيتش، فانطلق رودريجو للكرة في عمق المنطقة لكن ألفاريز أبعدها من أمامه، لكنها وصلت لمارسيلو الذي أرسل قذيفة أرضية عبرت للشباك من على يسار الحارس.

37' الثااااااااااااااالث لرشال مدريد عن طريق مارسيلو.

35' كرة أمامية من راموس تبحث عن هازارد، لكنها لا تجد إلا باولو أوليفيرا الذي يبعدها.

34' فاران يخطئ فتصل الكرة لإسبوسيتو أمام منطقة الجزاء، فيرسل تسديدة أرضية يمسكها كورتوا بسهولة.

34' أوريانا يرسل بينية لكيكي، لكن فاران هو الأسرع.

33' تستأنف المباراة من جديد.

31' الحكم يمنح اللاعبين استراحة لشرب المياة عقب الهدف مباشرةً.

30' راموس افتك كرة في مناطق الريال وقاد مرتدة سريعة بتمرير الكرة لبنزيما في اليسار، فضم الفرنسي ثم أرسل تسديدة لهازارد وضعته في مواجه دميتروفيتش الذي خرج من مرماه، فمرر هازارد الكرة لراموس المنطلق على يساره وحيدًا فأسكن الكرة في الشباك الخاوية.

30' جووووووووووووووووووول ثاني لريال مدريد عن طريق راموس.

29' سواريس يرسل عرضية أرضية تصل لكيكي الذي يمهدها لأوريانا، فيرسل التشيلي تسديدة يعترضها الدفاع المدريدي.

هكذا سجل كروس هدف المباراة الوحيد حتى الآن.

28' حصار قوي من مدريد على إيبار في هذه الأثناء.

26' عرضية خطيييييييرة من اليسار عن طريق مارسيلو، يخرج لها دميتروفيتش ويمسك الكرة.

25' مودريتش يرسل كرة عالية لليسار حيث هازارد الذي يضم ويمرر كرة لعمق المنطقة، لكن الدفاع يعترضها.

23' رودريجو يحاول المراوغة في اليمين، لكن سواريز يفتك منه الكرة.

21' كرة أمامية من راموس ينطلق لها رودريجو للحاق بها، لكن بعيدة إلى التماس.

20' رودريجو ينطلق بالكرة في اليمين ثم يحاول إرسال عرضية، لكنه يتباطأ فيفتك الدفاع الكرة.

18' محاولات ريال مدريد متواصلة، وتراجع منظم من إيبار.

16' الريال يستحوذ الآن وإيبار يتراجع.

15' عرضية من أوريانا من اليمين يبعدها فاران، لكن الكرة تصل من جديد لأوريانا فيمررها لكيكي الذي يرسل تسديدة تخرج إلى ضربة مرمى.

14' أوريانا ينفذ الضربة الحرة بعرضية إلى يمين المنطقة يبعدها الدفاع.

13' خطأ لإيبار من مكان خطير قبيل منطقة جزاء ريال مدريد، بعد تدخل من كروس على أوريانا.

13' تمريرات بين لاعبي إيبار وتراجع للريال.

11' كورتوا يشتت الكرة إلى مناطق إيبار، فينطلق لها رودريجو لكن سواريز يفوز بها ويشتتها.

10' تمريرات خلفية للريال من جديد، وضغط من إيبار على حامل الكرة.

9' كورتوا يرسل كرة عالية إلى مناطق إيبار، لكن بدون عنوان وتصل إلى دميتروفيتش.

8' الموجة تمر بسلام ودون خطورة ويبدأ عناصر الريال تناقل الكرة في الخلف.

6' إيبار يكشر عن أنيابه ويحاول التعادل سريعًا.

5' الحكم يعود لحكم الفيديو ثم يشير لصحة الهدف.

4' كاسيميرو أرسل كرة عالية من بعد الوسط لنزيما الذي توغل يسار منطقة الجزاء وحاول العبور، لكن الدفاع أبعد الكرة عنه فقابلها كروس بتسديدة عبرت للشباك من على يسار دميتروفيتش.

4' جوووووووووووووووووووووول أول لريال مدريد عن طريق كروس.

2' الريال على اليسار بالأبيض المعتاد، وإيبار على اليمين بالأزرق والأحمر المشابه لزي برشلونة.

1' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الأول واللقاء.

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هكذا وصل لاعبو الريال لملعب ألفريدو دي ستيفانو الذي يستضيف المباراة.

تشكيل إيبار:

يبدأ المدرب خوسيه لويس مينديليبار بالتشكيل التالي:

التشكيل | 4-2-3-1

ماركو دميتروفيتش

رافا سواريس - أنايتز أربيا - باولو أوليفيرا - روبير كوريا

سيرخيو ألفاريز - سيباستيان كريستوفورو

بابلو دي بلاسيس - إدو إسبوسيتو - فابيان أوريانا

كيكي جارسيا

البدلاء: إستيبان بورجوس - تاكاشي إنوي - بيدرو ليون - كوتي - تشارليس - سيرخيو كوبيرو - كيكي جونزاليس - يويل رودريجيز - بيدرو بيجاس - ألفارو تيخيرو - بابي ديوب - سيرجي إنريش.

تشكيل ريال مدريد:

يبدأ المدرب زين الدين زيدان بطريقة (4-3-3)، والتشكيل هو:

التشكيل | 4-3-3

تيبو كورتوا

مارسيلو - سيرخيو راموس - رافائيل فاران - داني كارباخال

توني كروس - كاسيميرو - لوكا مودريتش

إيدين هازارد - كريم بنزيما - رودريجو

البدلاء: جاريث بيل - دييجو ألتوبي - فيرلاند ميندي - خافي هيرنانديز - خاميس رودريجيز - إيسكو - فيديريكو فالفيردي - ألفونس أريولا - فينيسيوس جونيور - براهيم دياز - ماركو أسينسيو - إيدير ميليتاو.

ترتيب هدافي الدوري الإسباني من هنا...

وتكتسب هذه المباراة أهمية خاصة بالنسبة للفريق العاصمي من أجل العودة للمنافسة على صدارة ترتيب الليجا مع برشلونة بعد الخسارة المفاجئة من ريال بيتيس في الجولة السابقة من الليجا قبل التوقف بفعل كورونا بعد أيام من الفوز في الكلاسيكو.

طالع جدول ترتيب الدوري الإسباني من هنا..

هذه هي المباراة الأولى للنادي الملكي وإيبار أيضًا بعد ثلاثة أشهر من التوقف بسبب أزمة فيروس كورونا، ويتوقع أن يكون ذلك محفزًا للغاية لكتيبة زين الدين زيدان لإرسال رسالة للجميع أن التوقف لم يكن سلبيًا وأن الميرينجي عاد أقوى.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة ريال مدريد الأولى بعد العودة من توقف فيروس كورونا، والتي ستكون ضد إيبار في الجولة 28 من الدوري الإسباني.