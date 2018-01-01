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باييه ولينجارد يكسران حالة الصمت بعد رحيل مورينيو

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لينجارد هو اول من يقوم بوداع المدرب البرتغالي بعد رحيله رسمياً عن مانشستر يونايتد

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

بعث جيسي لينجارد لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، برسالة وداع إلى جوزيه مورينيو المدرب المُقال من الشياطين الحمر.

إدارة مانشستر أعلنت امس الثلاثاء إقالة المدرب البرتغالي بشكل رسمي، بسبب النتائج السيئة للفريق بكل البطولات.

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حالة صمت سادت بين لاعبي الفريق في الساعات الأخيرة، قبل أن يخرج لينجارد ليودع مدربه السابق.

وكتب لينجارد رسالته على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث نشر صورته مع مورينيو.

وعلق الدولي الإنجليزي عليها قائلاً:"شكراً لك على حكمتك والذكريات الطيبة".

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إيريك باييه مدافع الشياطين الحمر انضم للينجارد بعدها، بصورة أخرى له مع البرتغالي على موقع إنستجرام.

وقال الإيفواري:"مهما يقولون سأظل ممتناً لكل ما قدمته لي والفرصة التي حصلت عليها معك لأظهر للمرة الأولى بقميص بمانشستر يونايتد.. حظاً سعيداً لك".

جدير بالذكر أن إدارة مانشستر قامت بتعيين النرويجي أولي سولشاير كمدرب مؤقت لقيادة الفريق بالمرحلة الحالية.

 

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