"إيدرسون ليس الأول" .. ترتيب الحراس المطلوبين في قائمة ميركاتو النصر!

تعرف على ترتيب الحراس في خطة النصر..

كشف الناقد الرياضي عبد العزيز المريسل، عن قائمة خيارات نادي النصر، من أجل التعاقد مع حارس مرمى جديد، في موسم الميركاتو الصيفي.

وتقترب إدارة النصر من حسم التعاقد مع البرازيلي إيدرسون، حارس مرمى مانشستر سيتي الإنجليزي، بعد التوصل لاتفاق مبدئي مع اللاعب، فيما كشف المتحدث الرسمي بنادي أتلتيكو مدريد الإسباني، خوان خوسيه جارسيا، عن عدم صحة مفاوضات النادي، لضم الحارس السلوفيني يان أوبلاك.

وقال المريسل، عبر منصة (إكس)، تويتر سابقًا، "الآن وبعد انتشار خبر مفاوضات النصر مع إيدرسون، فهذه التفاصيل: الخيار الأول كان أليسون، الخيار الثاني إيدرسون، الخيار الثالث أوبلاك، الخيار الرابع تشيزني. هذا الترتيب كان باتفاق اللجنة الفنية بنادي النصر".

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وأضاف "أليسون طلب التأجيل لحين نهاية مشوار المنتخب البرازيلي من كوبا أمريكا، وكان موقف النصر واضحًا (سننتظر لكن لدينا خيارات بعدك، أي منهم سيوافق سنوقع معه)، إيدرسون أبدى موافقته منذ خمسة أيام، بعد ثلاثة أيام من الاجتماعات، تم إلغاء فكرة التعاقد مع تشيزني نهائيًا. صفقة إيدرسون هي أولى صفقة نصراوية قبل المعسكر".

وتابع المريسل "الصفقات الأجنبية المحتمل عقدها قبل المعسكر أو في بدايته، لاعب وسط، مهاجم ومدافع (مواليد 2003)، الصفقات الأخرى المحتملة ستكون في منتصف المعسكر، وحتى إغلاق فترة التسجيل الأولى".

ويستعد النصر لموسم 2024-2025، حيث يشارك في مسابقات دوري روشن السعودي، كأس خادم الحرمين الشريفين، كأس السوبر السعودي، فضلًا عن المشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة.