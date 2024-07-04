مسؤول أتلتيكو يرد على خطة النصر للجمع بين رونالدو و"حارس اليورو الذي تسبب في بكائه"!

هل يحسم النصر الصفقة؟

كشف مسؤولو نادي أتلتيكو مدريد، عن حقيقة تقدم إدارة النصر، بطلب لاستقدام الدولي السلوفيني يان أوبلاك، حارس مرمى فريق الكرة بالنادي الإسباني، خلال موسم الميركاتو الصيفي.

وقدم أوبلاك أداءً مميزًا خلال مشاركته برفقة منتخب سلوفينيا، في بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024)، حيث ساهم في تأهل منتخب سلوفينيا إلى دور الـ16، كما كان سدًا منيعًا أمام محاولات البرتغال في ثمن النهائي، فضلًا عن تصديه لركلة جزاء سددها كريستيانو رونالدو، خلال الشوط الإضافي الأول، والذي تسبب في بكاء قائد النصر، قبل مواصلة اللقاء، والاحتكام إلى ركلات الترجيح التي شهدت تألقًا لافتًا من الحارس البرتغالي ديوجو كوستا، في التصدي لكافة الركلات.

وذكر خوان خوسيه جارسيا، المتحدث الرسمي بنادي أتلتيكو مدريد، لصحيفة "الرياضية"، أنه لا يوجد أي تفاوض من قِبل إدارة النصر أو برنامج الاستقطاب السعودي، للتعاقد مع أوبلاك، مضيفًا "الحارس مهم جدًا بالنسبة لنا، ولا وجود لأي تفاوض من أجل رحيله".

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وشدد مسؤول أتلتيكو، على تمسك النادي، بالحارس السلوفيني الذي يمتد عقده حتى صيف 2028، مؤكدًا أنه - بنسبة كبيرة - لن يتم التفاوض لانضمامه إلى الدوري السعودي في الفترة المُقبلة.

وكانت تقارير صحفية إسبانية قد كشفت عن اهتمام النصر بالتعاقد مع أوبلاك، والذي يحصل على راتب سنوي قدره 10 ملايين يورو، ليصبح الأعلى أجرًا في أتلتيكو مدريد، متفوقًا على أنطوان جريزمان الذي وافق على تخفيض راتبه.

يذكر أن الحارس الذي تبلغ قيمته السوقية 28 مليون يورو، يلعب في صفوف أتلتيكو مدريد منذ عام 2014، فيما شارك اللاعب في 54 مباراة خلال موسم 2023-2024، واستطاع أن يحافظ على نظافة شباكه في 16 مباراة، بينما استقبل 68 هدفًا.