تم تحديد الموعد .. النصر يُحبط الاتحاد في صفقة إيدرسون

النصر يقترب كثيرًا من صفقة إيدرسون

أصبح نادي النصر على بُعد خطوات قليلة من حسم التعاقد مع الحارس البرازيلي إيدرسون لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشف الإعلامي علي العنزي عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن الوصول إلى اتفاق مبدئي بين النصر وإيدرسون، على التوقيع مع العالمي.

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وأكد العنزي على أن الصفقة قد يتم الإعلان عنها الأسبوع المقبل، حال إنهاء الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم القادم.

وفي نفس الوقت، أعلن الإعلامي رودي جاليتي عبر حسابه على "إكس"، عن أن النصر يسعى لتسريع الأمور للتعاقد مع إيدرسون، وأن الصفقة أصبحت قريبة من أي وقت مضى.

وأوضح جاليتي أن اللقاء الأخير الذي حدث بين النصر ووكلاء إيدرسون كان إيجابيًا للغاية، وأن الاتفاق مع مانشستر سيتي هو الذي يتبقى فقط لإتمام الصفقة.

يُذكر أن إيدرسون كان أحد أهداف نادي الاتحاد منذ البداية، ولكن النصر دخل في مفاوضات مع اللاعب البرازيلي، ليقترب من حسمها لنفسه.