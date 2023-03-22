أخبار برشلونة اليوم: ورطة بسبب بيدري .. وباريس سان جيرمان يدخل سباق برناردو سيلفا

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات اليوم الأربعاء 22 مارس 2023، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

تترقب جماهير نادي برشلونة الإسباني تحركات النادي في سوق الانتقالات، وذلك بعد الثورة الكبيرة التي قام بها "البلوجرانا" في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، رغم الأزمة المالية الضخمة التي يعاني منها النادي، والتي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

وبعد أن خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي في صيف 2021 بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، اضطر للتخلي أيضًا عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

ورغم الأزمة المالية والديون التي يعاني منها برشلونة، إلا أنه تمكن من إبرام أكثر من صفقة، بداية من ضم فرانك كيسييه وأندرياس كريستنسن، ثم البرازيلي رافينيا، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، والمدافع الفرنسي جول كوندي، وأخيرًا الظهيران ماركوس ألونسو وهيكتور بيليرين.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية 2022 نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون على سبيل الإعارة، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للفترة القادمة.

أخبار برشلونة اليوم الأربعاء 22 مارس 2023:

أكد موقع "ريليفو" الإسباني أن بيدري لاعب وسط برشلونة تعرض لانتكاسة في عملية تعافيه ستغيبه بكل تأكيد عن كلاسيكو إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا أمام ريال مدريد والمقرر في 5 أبريل.

الموقع أفاد بأن بيدري سيحتاج لأسابيع "لم تحدد عددها" من أجل الانخراط مجددًا في تشكيلة النادي الكتالوني. (طالع التفاصيل)

صحيفة "سبورت" كشفت أن برشلونة، وفي إطار خطته لتخفيض رواتب اللاعبين للامتثال لقواعد رابطة الدوري الإسباني باللعب المالي النظيف، قد يفسخ عقد جوردي ألبا في الصيف المقبل.

ألبا، الذي لا يلعب أساسيًا تحت قيادة تشافي هيرنانديز، يعد من أعلى اللاعبين أجرًا في برشلونة بحصوله على 38 مليون يورو سنويًا.

وبالتأكيد سيكون التخلص من ألبا هامًا إذا ما أراد برشلونة تحسين كتلة الرواتب لإجراء تعاقدات جديدة في الصيف.

صحيفة "سبورت" الإسبانية أكدت أن تشيلسي الإنجليزي يفكر في فسخ عقد الجابوني بيير إيميريك أوباميانج، بعد التقارير التي أفادت بأن اللاعب عرض خدماته على برشلونة.

التقرير أشار إلى أن أوباميانج عبر عن رغبته في العودة إلى برشلونة خلال زيارة "البلوجرانا" في الكلاسيكو يوم الأحد الماضي.

وجاءت احتفالات أوباميانج مع لاعبي برشلونة في غرفة الملابس بعد الفوز بالكلاسيكو لتزيد من غضب تشيلسي، الذي يرى بأن الجابوني لم يعد له مكان في "ستامفورد بريدج".

صحيفة "relevo" الإسبانية كشفت أن باريس سان جيرمان جعل البرتغالي برناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي الإنجليزي على رأس قائمة أولوياته لتدعيم صفوفه في الصيف المقبل.

النجم البرتغالي، الذي يجذب أيضًا أنظار برشلونة، يسعى إلى خوض تجربة جديدة، ومانشستر سيتي لن يمانع بيعه إذا حصل على مبلغ مناسب.