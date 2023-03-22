خارج الكلاسيكو المقبل.. انتكاسة جديدة لبيدري ولا جديد حول ديمبيلي!

نجما برشلونة هذا الموسم ينتكسان مجددًا

رغم أن لاعب وسط برشلونة بيدري كان قد وصل إلى مرحلة جيدة من أجل التعافي في الآونة الأخيرة بل كان قد عاد إلى التدريبات الجماعية لبرشلونة قبل مباراة ريال مدريد مؤخرًا، إلا أنه خرج من حسابات تشافي الذي لم يرد المخاطرة بلاعبه الموهوب.

لكن الأمور تزداد سوءًا، فوفقًا لموقع "ريليفو" فإن الانتكاسة التي تعرض لها بيدري في تعافيه مؤخرًا ستغيبه بكل تأكيد عن كلاسيكو إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا أمام ريال مدريد والمقرر في 5 أبريل.

الموقع أفاد بأن بيدري سيحتاج لأسابيع "لم تحدد عددها" من أجل الانخراط مجددًا في تشكيلة النادي الكتالوني.

زميله الآخر ديمبيلي لا يمر تعافيه أيضًا بأفضل وتيراته، فهو اللاعب الذي تعرض لإصابة غيبته لنحو شهرين، والتقارير الواردة حول تعافيه تقول إن الوتيرة أبطأ مما كان متوقعًا.

تبدو مشاركته أيضًا في كلاسيكو الكأس أمرًا غير متوقع، والنسبة الأكبر هي لغيابه عن هذه المباراة المصيرية.