أخبار برشلونة اليوم: تراجع عن ضم جورجينيو .. وغضب تشافي من قرعة الدوري الأوروبي

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات اليوم الإثنين 7 نوفمبر 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

تترقب جماهير نادي برشلونة الإسباني تحركات النادي سوق الانتقالات، وذلك بعد الثورة الكبيرة التي قام بها "البلوجرانا" في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، رغم الأزمة المالية الضخمة التي يعاني منها النادي، والتي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

وبعد أن خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي في صيف 2021 بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، اضطر للتخلي أيضًا عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

ورغم الأزمة المالية والديون التي يعاني منها برشلونة، إلا أنه تمكن من إبرام أكثر من صفقة، بداية من ضم فرانك كيسييه وأندرياس كريستنسن، ثم البرازيلي رافينيا، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، والمدافع الفرنسي جول كوندي، وأخيرًا الظهيران ماركوس ألونسو وهيكتور بيليرين.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية 2022 نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون على سبيل الإعارة، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للفترة القادمة.

أخبار برشلونة اليوم الإثنين 7 نوفمبر 2022:

صحيفة "TodoFichajes" الإسبانية أكدت أن برشلونة تراجع عن فكرة التعاقد مع الإيطالي جورجينيو نجم وسط نادي تشيلسي الإنجليزي، بسبب المطالب المادية العالية للاعب "البلوز".

التقرير كشف أن الإيطالي يرغب في الحصول على راتب يصل إلى عشرة ملايين يورو في الموسم، بالإضافة إلى 12 مليون يورو مكافأة توقيع، وهو ما لن يتمكن برشلونة من تقديمه بالنظر إلى معاناته الاقتصادية.

صحيفة "relevo" الإسبانية أكدت أن برشلونة لن يتوقف عن مطاردة البرتغالي رافاييل لياو جناح نادي ميلان الإيطالي.

لكن برشلونة، ورغم عزمه على ضم لياو، يخشى من دخول أندية تملك قوة اقتصادية أكبر مثل تشيلسي ومانشستر سيتي من أجل التعاقد مع النجم البرتغالي.

ميلان قد يسمح برحيل لياو عن صفوفه بمبلغ لا يقل عن 150 مليون يورو، وهو ما قد يعقد جهود برشلونة في ضم البرتغالي.

انضم جيرارد بيكيه مدافع برشلونة إلى قائمة الفريق التي ستتوجه إلى بامبلونا لمواجهة أوساسونا مساء الثلاثاء ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري الإسباني.

بيكيه أعلن اعتزاله يوم الخميس الماضي، ولعب آخر مباراة له على ملعب "كامب نو" يوم السبت الماضي، لكن صحيفة "سبورت" أكدت أن اعتزال أسطورة "البلوجرانا" سيكون فعالًا في نهاية ديسمبر المقبل.

كشف مدرب نادي برشلونة الإسباني تشافي هيرنانديز عن وجهة نظره فيما يخص وقوع الفريق الكتالوني مع نادي مانشستر يونايتد في قرعة ملحق دور الستة عشر من بطولة الدوري الأوروبي.

وعن ذلك قال تشافي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة أوساسونا: "مرة أخرى لدينا المنافس الأكثر صعوبة، مانشستر يونايتد منافس عظيم، أسوأ ما يمكن أن نواجهه. سيتعين علينا التنافس بشكل جيد للغاية، لقد تحسنوا كثيرًا منذ وصول تين هاج". (طالع التفاصيل)